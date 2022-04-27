تعيين بيلاوال بوتو نجل بينظير وزيراً للخارجية الباكستانية

أمير قرشي ا ف ب/ا ف ب

بيلاوال بوتو متحدثاً خلال مؤتمر صحافي في إسلام أباد في 4 نيسان/أبريل 2022

اسلام اباد (أ ف ب) – عُيّن بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو التي اغتيلت في 2007، الأربعاء رسمياً وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة برئاسة شهباز شريف، ليصبح بذلك الشاب البالغ 33 عاماً أحد أصغر وزراء الخارجية في العالم.

إعلان اقرأ المزيد

وإثر أدائه قسم اليمين وزيراً للخارجية كتب نجل الرئيس السابق آصف علي زرداري وحفيد رئيس الوزراء الأسبق ذو الفقار علي بوتو (أُعدم في 1979) في تغريدة على تويتر "لقد تشرّفت" بهذا المنصب.

وأضاف أنّه سيعمل مع حزبه (حزب الشعب الباكستاني) "على أداء دورنا من أجل استعادة الديموقراطية من خلال إصلاحات انتخابية ونضال من أجل اقتصاد أكثر عدالة وتعزيز مكانة باكستان في الساحة الدولية".

وسيقوم وزير الخارجية الجديد بأول رحلة له إلى الخارج الخميس إذ سيرافق رئيس الوزراء في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية، الشريك التجاري الرئيسي لباكستان والداعم المالي لاقتصادها في غالب الأحيان.

وأدّى بيلاوال بوتو اليمين الدستورية الأربعاء وزيراً للخارجية بعيد أسبوعين من مساهمته في إسقاط رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أطيح به في 10 نيسان/أبريل إثر تصويت في البرلمان على حجب الثقة عنه.

وبيلاوال بوتو الذي درس في جامعة أوكسفورد ستقع على عاتقه مهمة إصلاح العلاقات مع الغرب بعدما تدهورت في عهد خان الذي اتّهم واشنطن بالتآمر لإطاحته.

© 2022 AFP