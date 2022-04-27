حكم جديد بحق زوج عمة العاهل الاردني بالسجن 18 عاما في قضية فساد

خليل مزرعاوي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام لمستديرة وطرق مقفرة في عمان في 28 آب/أغسطس 2020 خلال فترة حظر التجول ضمن تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

عمان (أ ف ب) – أصدرت محكمة أردنية الأربعاء حكما جديدا بحق وليد الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني، بالسجن 18 عاما وبدفع غرامة تقارب قيمتها 268 مليون دولار في قضية تتعلق بالفساد.

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وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن محكمة جنايات الفساد أصدرت حكما بحق الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق، ب"السجن 18 عاما وإلزامه بدفع 190 مليون دينار (نحو 268 مليون دولار) للشركة".

وبحسب المصدر "أدين الكردي (زوج عمة الملك الأميرة بسمة) بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوب المملكة".

ودانت المحكمة كذلك أربعة متهمين آخرين في القضية بالتهاون بواجبات الوظيفة واصدرت بحقهم أحكاما بالسجن لثلاثة أشهر ودفع غرامة قيمتها ألف دينار (1410 دولار).

وكانت صدرت بحق الكردي، الفار من وجه العدالة، عدة أحكام غيابيا في قضايا منفصلة تتعلق بالفساد.

ويعد الحكم الصادر الأربعاء ثاني أكبرها في مدة السجن إذ صدر بحقه صيف عام 2013 حكما بالسجن 22 عاما ودفع غرامة قيمتها نحو 356 مليون دولار بعد ادانته باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات.

وسبق ذلك حكم آخر بالسجن 15 عاما وغرامة قدرها 31 مليون دينار (قرابة 44 مليون دولار)، بعد ادانته باستثمار الوظيفة ايضا في عقود شحن بحري.

وقررت المحكمة في كانون ثاني/يناير 2013 الحجز على اموال الكردي المقيم في بريطانيا.

شهد الاردن تظاهرات واحتجاجات اندلعت عام 2011 وتراجعت وتيرتها الى أن خفتت في السنوات الأخيرة، طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

© 2022 AFP