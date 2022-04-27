دورة مدريد: شفيونتيك تعلن انسحابها من أجل الراحة

توماس كيينزلي ا ف ب

البولندية إيغا شفيونتيك خلال الدور الثاني من دورة شتوتغارت لكرة المضرب على الملاعب الترابية أمام الألمانية إيفا ليس في 20 نيسان/ابريل 2022

باريس (أ ف ب) – انسحبت المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك الأربعاء من دورة مدريد الإسبانية المفتوحة للألف لكرة المضرب التي تنطلق منافستها الخميس حتى السابع من أيار/مايو، قائلة إن "جسدها يحتاج إلى الراحة" بعد جدول مزدحم.

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وأحرزت شفيونتيك البالغة 20 عاماً والتي تبوأت صدارة ترتيب اللاعبات المحترفات في وقت سابق من هذا الشهر بعد الاعتزال المفاجىء للمصنفة أولى سابقاً الأسترالية آشلي بارتي، لقب الدورات الأربع الأخيرة التي خاضتها، وكان آخرها نهائي شتوتغارت الألماني بفوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الأحد.

وإلى جانب شتوتغارت، أحرزت شفيونتيك في غضون شهرين دورات الدوحة، إنديانا ويلز، وميامي.

وهي ليست المرة الأولى هذا الموسم التي تنسحب فيها البولندية من بطولة بسبب الإرهاق، اذ سبق لها أن حذت ذلك في دورة تشارلستون في أوائل نيسان/أبريل.

كتبت شفيونتيك عبر حسابها على تويتر "بعد الأسابيع الماضية الحادة والفوز بأربعة ألقاب متتالية، حان الوقت للاعتناء بذراعي المتعبة منذ دورة ميامي المفتوحة حيث لم تسنح لي الفرصة للتعامل معها بشكل صحيح".

وتابعت "أحتاج إلى استراحة من اللعب بشكل مكثف من أجل علاج ذراعي بشكل جيد وهذا هو السبب، لسوء الحظ، لذا يتوجب عليّ الانسحاب من دورة مدريد المفتوحة" وختمت قائلةّ "جسدي يحتاج إلى الراحة".

وأكدت شفيونتيك أنها تتطلع إلى المنافسة في دورة روما التي تبدأ في 9 أيار/مايو المقبل وبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي فازت بها في عام 2020.

© 2022 AFP