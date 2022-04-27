دورة ميونيخ: زفيريف يسقط في مباراته الاولى على يد شاب دنماركي

كريستوف ستاشه ا ف ب

سقط الألماني ألكسندر زفيريف في مباراته الاولى في دورة ميونيخ الالمانية لكرة المضرب بخسارته المفاجئة في الدور الثاني أمام الشاب الدنماركي هولغر روني

باريس (أ ف ب) – سقط الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً في مباراته الاولى على أرضه في دورة ميونيخ لكرة المضرب بخسارته المفاجئة في الدور الثاني أمام الشاب الدنماركي هولغر روني 3-6 و2-6 في ساعة و39 دقيقة.

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كسر روني المصنف 70 عالمياً إرسال بطل ميونيخ عامي 2017 و2018 والمصنف أول في الدورة (250) والمعفى من خوض الدور الأوّل بسرعة ليتقدم 3-صفر.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى 5-3، وبعدما أهدر أربع كرات لانهاء المجموعة الأولى بسبب السبب عينه من الأخطاء المباشرة وكرة خامسة أنقذها زفيريف ، حسم الشاب البالغ 18 عاماً الأمور لصالحه في محاولته السادسة.

وتابع روني على المنوال ذاته ليكسر أرسال زفيريف مع بداية المجموعة الثانية ويتقدم 2-صفر وثم 3-صفر، قبل أن يعاود الكسر متقدماً 5-1 وليفوز بالمجموعة فالمباراة.

وبعد فوزه الأوّل في مسيرته على لاعب من بين أفضل 10 في الترتيب العالمي قبل يومين من عيد ميلاده التاسع عشر، ضرب روني موعداً في ربع النهائي مع الفنلندي إميل روسوفوري (63 عالمياً) أو الأمريكي ماكسيم كريسي (65).

ولم تكن حال الالماني دانيال ألتماير أفضل من مواطنه، اذ خسر في الدور الثاني أمام الصربي ميومير كيسمانوفيتش السابع 2-6 و4-6.

© 2022 AFP