دوري أبطال أوروبا: ليفربول يضع قدمًا في النهائي بفوزه على فياريال 2-صفر

لاعبو ليفربول الانكليزي يحتفلون بالفوز على فياريال الاسباني (2-صفر) في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 27 نيسان/أبريل 2022.

ليفربول (أ ف ب) – وضع ليفربول الإنكليزي قدمًا في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه المستحق 2-صفر على ضيفه فياريال الإسباني الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ذهاب الدور نصف النهائي.

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وانتظر ليفربول مطلع الشوط الثاني لفك التكتل الدفاعي لفياريال فافتتح التسجيل بالنيران الصديقة عبر مدافع "الغواصة الصفراء" الدولي الإكوادوري بيرفيس إستوبينيان (53)، وعزز بهدف الدولي السنغالي ساديو مانيه بعد دقيقتين.

ويلتقي الفريقان إيابًا الثلاثاء المقبل في فياريال.

وكرر ليفربول الذي يخوض نصف النهائي الثاني عشر في المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها ست مرات، سيناريو مباراته الأخيرة في الدوري الإنكليزي ضد جاره إيفرتون في "دربي" المرسيسايد" الأحد عندما عانى الامرين في الشوط الاول قبل ان ينتفض في الثاني ويسجل ثنائية.

وكان ليفربول صاحب الافضلية في الشوط الاول وبحث بقوة عن افتتاح التسجيل بتسديده 12 مرة دون أن ينجح في هز الشباك، في كمّ من التسديدات يحدث للمرة الاولى في شوط أول لدور نصف نهائي منذ 2003-2004 حسب موقع "أوبتا" للإحصائيات.

واصطدم ليفربول بفريق إسباني منظم صمد 50 دقيقة قبل أن يستسلم للمد الهجومي الرهيب لليفربول.

وباتت مهمة فياريال، بطل مسابقة الدوري الأوروبي الموسم الماضي والذي كان أطاح بيوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني في ثمن وربع النهائي تواليًا، صعبة لقلب الطاولة إيابًا في ظل التألق اللافت للفريق الإنكليزي الذي يسعى إلى رباعية تاريخية هذا الموسم.

وتوج ليفربول بكأس الرابطة المحلية وبلغ نهائي كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيواجه تشلسي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر.

© 2022 AFP