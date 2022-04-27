دوري "أن بي إيه": ميامي إلى نصف النهائي على حساب أتلانتا

مايكل ريفز GETTY IMAGES NORTH AMERICA/"غيتي" عبر أ ف ب

ومنح مدرب ميامي إريك سبولسترا لاعبه فيكتور أولاديبو أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد عودته في آذار/مارس الماضي كم إصابة أبعدته عن الملاعب 11 شهراً

لوس انجليس (أ ف ب) – لحق ميامي هيت ببوسطن سلتيكس إلى نصف نهائي "بلاي أوف" المنطقة الشرقية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، بعدما حسم سلسلة مواجهاته (4-1) أمام أتلانتا هوكس بفوزه عليه 97-94 الثلاثاء.

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وفي غياب القائد جيمي باتلر وكايل لوري بسبب الإصابة، لم يواجه فريق هيت أي مشكلة في حسم الصراع على التأهل، معتمدين على مزاياهم المعتادة من مجهود جماعي وقدرة تنافسية متواصلة، إضافة إلى تفوق هجومي ودفاعي متماسك.

ومنح مدرب ميامي إريك سبولسترا لاعبه فيكتور أولاديبو أول مشاركة له في الأدوار الإقصائية، وذلك بعد عودته في آذار/مارس الماضي كم إصابة أبعدته عن الملاعب 11 شهراً.

وعليه، أحرز أولاديبو البالغ 29 عاماً 23 نقطة إلى جانب بام أديبايو الذي أنهى المباراة مع 20 نقطة و11 متابعة.

ويمثل هذا الفوز عودة خيالية لأولاديبو الذي تضررت مسيرته بسبب الإصابات والعمليات الجراحية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأُبعد عن الملاعب لمدة عام تقريباً بعد خضوعه لجراحة في وتر العضلة الرباعية في أيار/مايو 2021.

وخضع لجراحة مماثلة في كانون الثاني/يناير من العام 2019.

وقال أولاديبو بعد فوز الثلاثاء "لا يوجد شيء لا يمكنني تحمله. لا يوجد شيء لم أمرّ به. في نهاية اليوم أشعر أنني أستطيع العودة وتجاوز أي شيء".

وأضاف "لذلك عندما قالوا لي إنني في حاجة إلى البدء الليلة، نزلت فقط إلى الملعب وفعلت كل ما في وسعي لمساعدة فريقي على الفوز ... هذه هي البداية فقط".

من جهته، كان أديبايو فخوراً بأداء ميامي الدفاعي الذي حاصر نجم هوكس تراي يونغ ومنعه من تسجيل أكثر من 11 نقطة على عكس زميله دي أندري هانتر الذي كان أفضل مسجّل لأتلانتا مع 35 نقطة.

وقال أديبايو "كنا نعلم أنها ستكون معركة حتى النهاية، كان علينا فقط إنهاءها دفاعياً. الدفاع هو من يفوز بالبطولات".

© 2022 AFP