كانبيرا تعتبر أن نشر قوات صينية في جزر سليمان "مرجح جدا"

سيدني (أ ف ب) – قالت وزيرة الشؤون الداخلية الاسترالية الأربعاء إنه "من المرجح جداً" أن ترسل الصين قوات إلى جزر سليمان بعد توقيع اتفاق أمني مثير للجدل مع الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

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وأعلنت جزر سليمان وبكين الثلاثاء الماضي توقيع اتفاقية أمنية مبهمة، مما اثار مخاوف الولايات المتحدة وأستراليا، المجاورة للأرخبيل، من توسيع النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادئ.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تطلب الصين إرسال قوات إلى جزر سليمان خلال العام المقبل، قالت وزيرة الشؤون الداخلية كارين أندروز لإذاعة "4بي سي" إن ذلك "مرجح جداً".

واوضحت أنه "من المرجح أن يكون هذا هو الطريق الذي تسلكه الصين في منطقة المحيط الهادئ".

وحاول رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري طمأنة واشنطن وكانبيرا إلى أن الاتفاق مع الصين لا يشمل إقامة قاعدة عسكرية، لكنه لم ينشر النسخة النهائية للاتفاق.

وكانت نسخة من مسودة الاتفاق سرّبت الشهر الماضي وسبّبت صدمة في أستراليا لتضمّنها مقترحات تجيز نشر قوات من الشرطة والبحرية الصينية في الأرخبيل.

تابعت أندروز "من الواضح أن بكين تدرك جيدًا أننا في خضم حملة انتخابات فدرالية الآن" موضحة "نحن نتحدث عن تدخل سياسي وهو يتخذ اشكالا عديدة".

© 2022 AFP