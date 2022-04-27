مقتل أربعة جنود سوريين في ضربة اسرائيلية قرب دمشق (وكالة سانا)

ستر ا ف ب/ارشيف

دمشق (أ ف ب) – قتل أربعة جنود سوريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربة اسرائيلية ليلية بالقرب من العاصمة دمشق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري.

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وقال المصدر العسكري إن "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

وأكد أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها"، مشيرا إلى أنه "بعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت الوكالة ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت هجوما صاروخيا إسرائيليا قرب العاصمة دمشق، وأن "دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء محيط دمشق" من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة السورية إنهم سمعوا دوي انفجارات.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

© 2022 AFP