واشنطن تعرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار للعثور على ستة قراصنة معلوماتية روس

نيكولا عصفوري ا ف ب/ارشيف

صورة أرشيف ملتقطة في الرابع من آب/اغسطس 2020 تظهر قرصان معلوماتية في الصين

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة أنها تعرض مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ستة من عملاء الاستخبارات العسكرية الروسية بتهمة تنفيذ هجمات إلكترونية مدمرة ضد شركات في العالم في 2017.

إعلان اقرأ المزيد

وكانت هيئة محلفين كبرى في محكمة فدرالية أميركية وجهت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي اتهامات لعملاء لوحدة الاستخبارات العسكرية الروسية 74455 لدورهم في سلسلة من الهجمات الإلكترونية أثر بعضها على شبكة الطاقة الأوكرانية.

وتتهم وزارة الخارجية الأميركية هؤلاء الأفراد بالتورط أيضًا في هجوم معلوماتي في 2017 استهدف عددا من الشركات حول العالم وألحق ضررا بأجهزة كمبيوتر في مستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة مسببا خسائر تقدر بنحو مليار دولار.

ونظرا لوجود المتهمين المرجح في روسيا حاليا، لا يمكن طلب تسليمهم.

ونفى الكرملين الاتهامات ووصفها بأنها حملة "معادية للروس".

واتُهمت الاستخبارات العسكرية الروسية بعدد كبير من الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم يرتبط بعضها بالحملة الرئاسية الأميركية في 2016.

© 2022 AFP