واشنطن تنتقد قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية

فتحي بلعيد ا ف ب/ارشيف

الرئيس التونسي قيس سعيّد في مطار قرطاج في 15 كانون الأول/ديسمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – انتقدت واشنطن الرئيس التونسي قيس سعيد لاعطاء نفسه حق تعيين رئيس السلطة الانتخابية، داعية إلى احترام القواعد الديموقراطية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين إن "الولايات المتحدة قلقة جدا من القرار الأحادي الجانب للرئيس التونسي بإعادة هيكلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس".

وأضاف أن واشنطن "أبلغت باستمرار القادة التونسيين بأهمية حماية استقلال المؤسسات الديموقراطية الرئيسية وضمان عودة تونس إلى الحكم الديموقراطي".

وكان الرئيس التونسي أصدر الأسبوع الماضي أمرا رئاسيا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعضوين فيها.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة قبل أشهر من استفتاء وانتخابات تشريعية يفترض أن تشرف عليها هذه الهيئة.

والتزمت إدارة الرئيس جو بايدن الحذر عندما علق رئيس الدولة التونسية الصيف الماضي البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

لكن الرئيس سعيد حل البرلمان الشهر الماضي واتهمه منتقدوه بتأسيس حكم استبدادي جديد في البلد الذي كان مهد "الربيع العربي".

وقالت واشنطن في نهاية آذار/مارس إنها "قلقة جدا" من قرار قيس سعيد حل البرلمان ، داعية إلى العودة إلى "حكومة دستورية" بسرعة.

© 2022 AFP