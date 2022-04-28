دورة مدريد: قمة مبكرة بين بادوسا وهاليب وتأهل جابر الى الدور الثاني

مدريد (أ ف ب) – ستكون دورة مدريد لكرة المضرب على موعد مع قمة مبكرة بين الإسبانية باولا بادوسا المصنفة ثانية عالمياً والرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى سابقاً، وذلك بعد تأهلهما الى الدور الثاني الذي بلغته أيضاً التونسية أنس جابر الثامنة.

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وفي أول ظهور لها بعد صعودها إلى المركز الثاني في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" نتيجة وصولها الى نصف نهائي دورة شتوتغارت قبل أن تخسر أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، لم تجد بادوسا صعوبة تذكر في حجز بطاقتها إلى الدور الثاني في مدريد بفوزها بتسعة أشواط متتالية لتحسم مباراتها مع الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 6-3 و6-صفر.

وبعد خسارتها مواجهاتها الثلاث الأولى مع كوديرميتوفا، حققت بادوسا انتصارها الثاني على الروسية التي هُزِمَت أمام منافستها في وقت سابق من هذا العام في دورة إنديان ويلز، ما يعطي مؤشراً عن الصعود الذي حققته ابنة الـ24 عاماً.

عندما خاضت بادوسا نسخة العام الماضي من دورة مدريد، بدأت مشوارها من التصفيات كمصنفة 62 عالمياً في طريقها للوصول الى دور الأربعة، لكن بعد عام فقط شقت طريقها الى وصافة تصنيف "دبليو تي أيه".

والآن، ستختبر بادوسا حجم التقدم الذي حققته حين تتواجه للمرة الأولى مع هاليب التي لم تجد بدورها صعوبة تذكر في تخطي الصينية جانغ شواي 6-2 و6-3، محققة فوزها الثالث على الأخيرة من أصل 5 مواجهات بينهما.

وبقيادة مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوغلو الذي تولى الإشراف على الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس لأعوام طويلة، تمني هاليب النفس بإحراز لقب مدريد للمرة الثالثة في مسيرتها بعد عامي 2016 و2017، علماً أنها وصلت أيضاً الى النهائي في مناسبتين أخريين عامي 2014 و2019.

وخلافاً لبادوسا وهاليب، عانت جابر لحسم المجموعة الأولى أمام الإيطالية جاسمين باوليني 7-6 (11-9)، قبل أن تسيطر تماماً على الثانية 6-1.

ولم تكن التونسية المصنفة عاشرة عالمياً راضية بالكامل عما قدمته وفق ما أفادت، بالقول "من البديهي أني لم أشأ اللعب بالطريقة التي لعبت بها طيلة المباراة، لكني سعيدة بتحقيقي الفوز في ظل هذه الظروف... المباراة الأولى دائماً ما تكون صعبة في أي دورة كانت".

وأملت التونسية التي خرجت من الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت على يد بادوسا بعدما وصلت في المشاركة التي سبقتها الى نهائي دورة تشارلستون الأميركية، أن "يكون المستوى أفضل في المباريات المقبلة".

وسيكون الاختبار التالي لابنة الـ27 عاماً في مواجهة الفائزة من مباراة الفرنسية أليزيه كورنيه والروسية فارفارا غراتشيفا.

وكانت السويسرية بيليندا بنشيتش الحادية عشرة والأميركية كوري غوف الرابعة عشرة والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الخامسة عشرة من أبرز المتأهلات الى الدور الثاني، بفوزهن على الرومانية إيرينا بيغو 6-4 و6-1 والسلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-صفر و6-2 والسويسرية فيكتوريا غولوبيش 7-6 (7-5) و6-3 توالياً.

وكانت سابالينكا أحرزت لقب الموسم الماضي بفوزها في النهائي على الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي، وهي تبدأ حملتها الخميس بمواجهة الأميركية أماندا أنيسيموفا.

© 2022 AFP