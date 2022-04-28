كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى 2026

جاستين تاليس ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – وقع المدرب الألماني يورغن كلوب عقداً جديداً يبقيه في ليفربول حتى عام 2026، وفق ما أعلن النادي الإنكليزي الخميس.

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وأعرب المدرب الألماني عن شعوره بـ"السعادة، الامتنان، النعمة" لتمديد عقده الذي كان ينتهي أصلاً في 2024.

وتابع كلوب، ابن الـ54 الذي وصل إلى "أنفيلد" عام 2015، أن "هناك الكثير لتحبه في هذا المكان. كنت أعرف ذلك قبل مجيئي الى هنا. لقد تعرفت عليه بشكل أفضل بعد وصولي والآن أعرف ذلك أكثر من أي وقت مضى".

ورأى المدرب السابق لماينتس وبوروسيا دورتموند الذي أهدى ليفربول عام 2020 لقبه الأول في الدوري منذ 1990 إضافة إلى إحراز دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية عام 2019، أنه "مثل أي علاقة صحية، يجب أن تكون دائماً طريقاً باتجاهين، يجب أن يكون الواحد مناسباً للآخر".

وتابع "الشعور بأننا مناسبان تماماً لبعضنا البعض هو ما أوصلني الى هنا في المقام الأول ولهذا السبب أنا هنا ولهذا السبب مددت عقدي في السابق".

يسعى كلوب هذا الموسم لقيادة ليفربول لرباعية تاريخية، إذ وبعد إحراز كأس الرابطة، وصل "الحمر" الى نهائي كأس إنكلترا حيث يتواجهون مع تشلسي الشهر المقبل، كما يتخلفون في الدوري الممتاز بفارق نقطة فقط خلف مانشستر سيتي قبل خمس مراحل على ختام الموسم، وقطعوا شوطاً هاماً نحو نهائي دوري الأبطال بالفوز الأربعاء على فياريال الإسباني 2-صفر في ذهاب نصف النهائي.

© 2022 AFP