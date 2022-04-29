أن بي ايه: بول المثالي يقود صنز الى نصف النهائي وتأهل سيكسرز ومافريكس

كريس غرايثن غيتي/ا ف ب

صانع ألعاب فينيكس صنز كريس بول خلال المباراة ضد نيو أورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 28 نيسان/ابريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق صانع الألعاب كريس بول نسبة تسديد مثالية ليقود فينيكس صنز لحسم السلسلة أمام نيو أورليانز بيليكانز ويبلغ نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، لملاقاة دالاس مافريكس الذي أنهى مهمته ضد يوتا جاز بصعوبة، فيما حجز أيضًا فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مقعده في نصف نهائي الشرقية على حساب تورونتو رابتورز الخميس.

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نجح بول بمحاولاته الـ14 جميعها التي سددها في المباراة محققًا رقمًا فياسيًا جديدًا في الادوار الاقصائية، ليقود صنز للفوز على مضيفه بيليكانز 115-109 ويحسم السلسلة 4-2.

وكانت عودة عاطفية لبول الى نيو أورليانز حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع الفريق الذي كان تحت اسم نيو أورليانز هورنتس ولعب معه ستة مواسم بين 2005 و2011.

قال بعد الفوز "دائمًا ما أقول إن هذه المدينة أنشأتني. من الجيد أن نحقق ذلك هنا في نيو أورليانز. إنها بمثابة المنزل بالنسة لي. أشجع هذا الفريق عندما لا ألعب ضده".

وحصل صنز على جرعة معنويات بعودة نجمه ديفن بوكر من الاصابة والذي ساهم بنقاطه الـ13 في الفوز، لا سيما بثلاثية في وقت متأخر من الربع الاخير وضعت فريقه في موقع مؤات للفوز.

ويلتقي صنز في نصف نهائي الغربية مع دالاس مافريكس الذي حسم أموره ضد مضيفه يوتا جاز بصعوبة 98-96 منهيًا السلسلة 4-2.

سجل كل من النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سيخوض أول نصف نهائي في الدوري، وجايلن برونسن 24 نقطة ليعود دالاس من تأخر 12 نقطة في الربع الثالث.

أخفق الصربي بوغدان بوغدانوفيتش في تسجيل ثلاثية مع نهاية الوقت وهو غير مراقب ليفشل جاز في فرض مباراة سابعة.

وسحق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مضيفه رابتورز في تورونتو 132-97 ليحسم السلسلة 4-2 ويضرب موعدًا مع ميامي هيت في نصف نهائي الشرقية.

قدم الكاميروني جويل إمبيد الذي عانى مؤخرًا من تمزق في أربطة الإبهام أداء رائعًا مسجلا 33 نقطة، 10 متابعات وثلاثة تصديات.

وتلقى اللاعب المرشح لجائزة أفضل لاعب في الموسم الدعم من تايريز ماكسي (25 نقطة) فيما أضاف جيمس هاردن 22 مع 15 تمريرة حاسمة وست متابعات.

© 2022 AFP