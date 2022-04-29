إيلون ماسك باع أسهما في "تسلا" قيمتها أربعة مليارات دولار

اوليفيه دولياري ا ف ب

هاتف محمول يظهر على شاشته حساب إيلون ماسك عبر تويتر فيما تظهر في الخلفية صورة للملياردير في واشنطن في 14نيسان/أبريل 2022.

نيويورك (أ ف ب) – باع إيلون ماسك رئيس شركة "تسلا" ما قيمته أربعة مليارات دولار من أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية خلال الأيام التي تلت موافقة مجلس إدارة تويتر على استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار.

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وباع ماسك 4,4 ملايين سهم يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق العديد من التسجيلات الخميس لدى لجنة الأوراق المالية، الجهة الناظمة للسوق الأميركية.

وبعد عمليات البيع هذه، أصبح ماسك الذي يعتبر أغنى شخص في العالم، يملك ما يزيد قليلا عن 168 مليون سهم في "تسلا" عبر صندوق ائتماني.

وغرّد إيلون ماسك مساء الخميس "لا مزيد من مبيعات TSLA (رمز سهم تسلا) بعد اليوم".

ومن أجل تمويل عملية استحواذه على تويتر والتي أُكدت الاثنين، سيستخدم ماسك ما يصل إلى 21 مليار دولار من ثروته الشخصية وبقية المبلغ سيموّل بالديون.

وأعرب العديد من المستثمرين والمحللين عن شكوكهم بشأن ما إذا كانت الصفقة ستتم، وتساءلوا خصوصا حول التمويل والمخاوف من أن تويتر قد يصرف انتباه ماسك عن إدارة "تسلا".

ويتم تداول سهم تويتر بسعر أقل بكثير من عرض ماسك البالغ 54,20 دولارا للسهم. والخميس، أغلقت أسهم تويتر عند 49,11 دولارا في وول ستريت.

© 2022 AFP