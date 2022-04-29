ترامب يرجئ تجمعا انتخابيا لمرشح متهم باعتداءات جنسية

واشنطن (أ ف ب) – أرجأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجمعا انتخابيا كان مقررا الجمعة تأييدا لمرشح لمنصب حاكم متهم بالاعتداء الجنسي على ثماني نساء بينهن سناتورة.

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وأثار الزعيم الجمهوري الغضب في نبراسكا حيث كان مقررا أن يشارك المنصة مع المرشح لمنصب الحاكم تشارلز هيربستر (67 عامًا) الذي ينفي أي اتهامات رغم مواجهته انتقادات من محافظين في نبراسكا.

وقال ترامب في بيان "بسبب الأحوال الجوية القاسية بما فيها احتمال حدوث رياح تزيد سرعتها عن 60 ميلًا في الساعة وعواصف برد وربما حتى أعاصير، لن آتي إلى نبراسكا الليلة، لكن إذا سمحت الأحوال الجوية بذلك، سأكون هناك مساء الأحد، الأول من أيار/مايو".

وأضاف "الشيء الأهم هو الحفاظ على سلامتكم، ولا يُمكن فعل هذا مع توقعات جوية سيّئة كهذه".

ووجّه الشكر لهيربستر، منهيا رسالته بالقول "نلقاكم الأحد!".

وحقق هيربستر جزءا من ثروته من تربية الماشية.

وقالت السناتورة جولي سلاما لصحيفة نبراسكا إيكزامينر قبل أسبوعين إن هيربستر أمسك بها من أعضائها الحميمة خلال فعالية في 2019، فيما وجهت سبع نساء له اتهامات بسوء السلوك.

وأُبلغ ترامب من مساعديه بالاتهامات في وقت سابق هذا الشهر، بحسب بوليتيكو، لكن الرئيس الجمهوري السابق تمسك بموقفه ودعا هيربستر للمواجهة.

ورفض هربستر الاتهامات معتبرا أنها "حملة تشويه" على غرار المحاولات التي استهدفت ترامب المتهم بسوء سلوك جنسي من أكثر من 24 امرأة.

وقالت إيلين كيست المتحدثة باسم هيربستر في بيان إن "تشارلز سيواصل المعركة لفضح الأكاذيب المدفوعة سياسيا ولتبرئة اسمه الناصع وللتركيز على المسائل التي سيتصدى لها بوصفه الحاكم المقبل لنبراسكا".

وكثيرا ما قدم ترامب البالغ 75 عاما، دعمه لأشخاص متهمين بالاعتداء الجنسي أو التحرش بينهم مستشار البيت الأبيض روب بورتر الذي طُرد على خلفية اتهامات له بضرب زوجتيه السابقتين.

ومن بين المرشحين لمنصب حاكم نبراسكا، روي مور (75 عاما) الذي نفى اتهامات عدة بسوء السلوك الجنسي، لكنه لم ينف مواعدة فتيات فوق سن الرشد.

© 2022 AFP