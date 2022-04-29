راتكليف وإنيوس يعرضان 5 مليارات يورو لشراء تشلسي

تولغا أكمن ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – عرض رئيس شركة الكيماويات العملاقة إنيوس ومالك نادي نيس الفرنسي وفريق إنيوس-غروناديز للدراجات الهوائية، جيم راتكليف، 4.25 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات يورو) للاستحواذ على نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، حسب ما أعلنت إنيوس الجمعة.

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وأوضحت الشركة في بيان "هو عرض بريطاني لناد بريطاني"، ووعدت بـ "الاستثمار في ستامفورد بريدج لجعله ملعباً على مستوى عالمي"، وكذلك في قطاع الرياضة لجمع "أفضل اللاعبين والمدربين في العالم".

وبات النادي اللندني المرموق معروضاً للبيع منذ 2 آذار/مارس من قبل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش عقب استهدافه بالعقوبات على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا.

كما دخل على خط عملية شراء تشلسي، الأميركي ستيفن باليوكا أحد مالكي فريق بوسطن سلتيكس لكرة السلة، إضافة إلى تحالف بقيادة تود بويلي أحد مالكي فريق لوس أنجليس دودجرز للبيسبول ومارتن بروتون الرئيس السابق لليفربول والخطوط الجوية البريطانية.

غير أن راتكليف أعاد خلط الأوراق مجدداً بعرضه المتأخر والذي سيشمل استثمار 2 مليار يورو في النادي على مدى 10 سنوات، و3 مليارات لصالح مؤسسة خيرية لدعم ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وحسب العديد من وسائل الإعلام، فإن عرض راتكليف هو الأعلى إلى حد بعيد، علماً أن رجل الأعمال البالغ 69 عاماً قد درس بالفعل عرضاً لشراء تشلسي في عام 2019، قبل أن يتراجع ويتجه لشراء نيس. كما منحت شركة إينوس اسمها منذ عام 2019 لأحد أبرز الفرق في رياضة الدراجات الهوائية.

وتابعت "نعتقد أن لندن يجب أن يكون لها نادٍ يعكس مكانة المدينة. نادي يقاد بنفس الطريقة مثل ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونيخ"، مؤكدة أن الهدف من "هذا الاستثمار هو اللعب الجميل وليس بقصد الربح".

ويأمل تشلسي في الحصول على مالك جديد بحلول نهاية أيار/مايو حتّى يتمكن من الاستعداد للموسم المقبل بثقة، علماً أنّ العقوبات الحالية تمنع توقيع اي عقود مع اللاعبين.

ويحتل الـ "بلوز" المركز الثالث في الدوري برصيد 66 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر وليفربول الثاني، وقد ضمن بنسبة كبيرة مشاركته في المسابقة القارية الأم الموسم المقبل.

© 2022 AFP