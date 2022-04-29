رانغنيك مدربًا لمنتخب النمسا وللبقاء استشاريًا مع مانشستر يونايتد

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سيتولى رانغنيك (63 عامًا) الاشراف على المنتخب النمسوي في نهاية أيار/مايو

فيينا (أ ف ب) – سيتولى الألماني رالف رانغنيك، المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، الإشراف على منتخب النمسا اعتبارًا من أيار/مايو المقبل وفق ما أعلن الجمعة الاتحاد النمسوي للعبة، على أن يبقى مستشارًا في النادي الانكليزي الموسم المقبل.

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قال غيرهارد ميليتيخ رئيس الاتحاد النمسوي في بيان "نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من خلال التعاقد مع رالف رانغنيك بجذب خبير بارز في كرة القدم الدولية".

وسيتولى رانغنيك (63 عامًا) الاشراف على المنتخب النمسوي في نهاية أيار/مايو في المباريات ضد كرواتيا، الدنمارك وفرنسا ضمن دوري الأمم الأوروبية بعد انتهاء منافسات الدوري الانكليزي الممتاز.

وقع رانغنيك على عقد لمدة سنتين مع الاتحاد النمسوي، سيتجدد تلقائيًا لسنتين إضافيتين في حال نجاحه في قيادة المنتخب الى نهائيات كأس أوروبا 2024 في بلاده ألمانيا.

نقل عنه مانشستر يونايتد في بيان قوله "سأتولى المهام كمدرب لمنتخب النمسا مع نهاية الموسم ولكن سأستمر في دوري كمستشار مع مانشستر يونايتد. أتطلع حقًا لألعب دورًا في مساعدة يونايتد ليصبح قوة ضاربة مجددًا".

وتابع "إنه لشرف لي أن أتولى تدريب (النمسا). فكرة احتمال خوض كأس أوروبا في ألمانيا مع فريق شاب متعطش للنجاح هي فرصة أترقبها كثيرًا".

سيكون هذا أول دور تدريبي لرانغنيك على مستوى المنتخبات. سبق له أن شغل منصب مدير كرة القدم في ريد بول سالزبورغ النمسوي ولايبزيغ الالماني وكان مدير الرياضة والتنمية في لوكوموتيف موسكو الروسي قبل انضمامه إلى يونايتد كمدرب مؤقت في كانون الاول/ديسمبر 2021 خلفًا للنروجي أولي غونار سولشاير.

وسيتولى الهولندي إريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام الحالي، المهام في مانشستر يونايتد الموسم المقبل.

© 2022 AFP