سباحة: أرمسترونغ يحقق رقمًا قياسيًا عالميًا في سباق 50م ظهرًا

جاريد س. تيتلون غيتي/ا ف ب

السباح الأميركي هانتر أرمسترونغ بعد تحقيقه رقمًا قياسيًا عالميًا في سباق 50 مترًا ظهرًا في تجارب الفريق الاميركي في غريينسبورو في ولاية كارولاينا الشمالية في 28 نيسان/ابريل 2022

واشنطن (أ ف ب) – حقق السباح الأميركي هانتر أرمسترونغ رقمًا قياسيًا عالميًا في سباق 50 مترًا ظهرًا بزمن 23.71 ثانية ليتأهل الى نهائيات بطولة العالم، وذلك في تجارب الفريق الاميركي في غرينسبورو في ولاية كارولاينا الشمالية الخميس.

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وحطّم أرمسترونغ (21 عامًا) الرقم القياسي السابق (23.80 ثانية) المسجل باسم الروسي كليمنت كوليسنيكوف الذي حققه في بطولة أوروبا في بودابست في 18 أيار/مايو 2021.

قال المتوج بذهبية أولمبياد طوكيو مع الفريق الاميركي في سباق أربع مرات 100م بعد الإنجاز "أنا لا أجد الكلمات صراحة. إنه أمر لطالما رغبت في تحقيقه وسعادتي لا توصف الآن".

كما حجز كايلب دريسل، المتوج بسبع ذهبيات أولمبية، مقعده في سباق ثالث في النهائيات العالمية التي تقام بين 18 حزيران/يونيو والثالث من تموز/يوليو في بودابست أيضًا، بفوزه بسباق 100م فراشة.

دريسل الذي حقق رقمًا قياسيًا عالميًا في أولمبياد طوكيو الصيف الفائت في هذه الفئة (49.45 ثانية)، حقق أفضل وقت هذا العام في التصفيات (50.01) قبل أن يفوز في النهائي (50.20).

وسبق لدريسل أن حجز بطاقتي 100م حرة و50م فراشة.

وتقدّم على مايكل أندرو (50.88) الذي تأهل بدوره الى النهائيات.

© 2022 AFP