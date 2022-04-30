"إن بي أيه": ضربة قاسية لسيكسرز بغياب نجمه إمبييد فترة غير محددة بسبب كسر في الوجه (تقارير)

نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبييد خلال المباراة السادسة ضد تورونتو رابتورز في الدور الاول من بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 28 نيسان/أبريل 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – تلقى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، رابع المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ضربة قاسية بإعلان وسائل إعلام محلية الجمعة غياب نجمه الكاميروني جويل إمبييد لفترة غير محددة بسبب كسر في مدار العين اليمنى وارتجاج في المخ.

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وأصيب لاعب الارتكاز الكاميروني اثر تدخل بالكوع من مواطنه نجم تورونتو رابتورز باسكال سياكام في الدقائق الأخيرة من المباراة السادسة من سلسلتهما في الدور الأول للبلاي أوف الخميس والتي حسمها في صالحه 132-97 وبالتالي تقدم 4-2 وبلغ الدور الثاني.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" وموقع "ذي أثلتيك" أن إمبييد عانى من ارتجاج في المخ بعد الضربة ومن كسر في تجويف العين اليمنى. وسبق للكاميروني، أحد ثلاثة مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم الى جانب حاملها الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس) واليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس)، أن عانى من إصابة مماثلة في العين اليسرى في عام 2018 حيث اضطر إلى الخضوع لعملية جراحية وغاب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

وكان إمبييد تعرض لإصابة في المباراة الثالثة ضد رابتورز وعانى منذ ذلك الحين من تمزق في أربطة إبهامه الأيمن، لكن اللاعب وفريقه فضلا الانتظار حتى نهاية الأدوار الإقصائية من أجل خضوعه لعملية جراحية.

وسيشكل غياب إمبييد ضربة قاسية لسيكسرز خصوصا وأنه سيواجه اعتبارا من بعد غد الاثنين ميامي هيت في ربع ربع نهائي الدوري (نصف نهائي المنطقة الشرقية).

© 2022 AFP