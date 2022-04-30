الإكوادور تعلن حالة طوارئ في ثلاث مقاطعات على خلفية أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات

ماركوس بين ا ف ب

جنود يقومون بدورية في منطقة سيرو لاس كابراس بمقاطعة غواياس بالإكوادور في 30 نيسان/أبريل 2022

كيتو (أ ف ب) – أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو الجمعة حالة طوارئ لمدة شهرين في ثلاث مقاطعات تسجل أعلى نسبة من أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات.

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وقال في خطاب بثته وسائل إعلام رسمية "أعلنت حالة استثنائية في المقاطعات (الساحلية) غواياس ومنابي وإيزميرالداس، اعتبارا من منتصف الليلة".

وأمر بموجب حالة الطوارئ بتعبئة أربعة آلاف شرطي وخنسة آلاف عسكري في المقاطعات. وسيفرض أيضا حظر تجول بين الساعة 23,00 و05,00 في مناطق معينة مثل بلدة دوران الواقعة قرب ميناء غواياكيل.

في شباط/فبراير عثر على جثتين معلقتين على جسر للمشاة في دوران، ما ذكّر بأساليب عصابات المخدرات المكسيكية.

أدى تهريب المخدرات في الإكوادور إلى ارتفاع الجرائم التي أدت إلى مقتل 1255 شخصا منذ مطلع العام، وفق أرقام رسمية.

ووقعت نحو 440 جريمة في غواياكيل، المركز التجاري للبلاد والعاصمة الإقليمية لغواياس ودوران.

منذ شباط/فبراير 2021 وقعت عددكبير من عمليات القتل في الإكوادور طالت أفراد عصابات مسجونين بجرائم تهريب المخدرات ما أسفر عن 350 قتيلا.

© 2022 AFP