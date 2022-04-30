بطولة إنكلترا: لعبة القط والفأر مستمرة بين مانشستر سيتي وليفربول

باول ايليس اف ب

لاعب وسط ليفربول الدولي الغيني نابي كيتا (وسط) يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى نيوكاسل (1-صفر) في الدوري الانكليزي في 30 نيسان/أبريل 2022.

لندن (أ ف ب) – استمرت السبت لعبة القط والفأر بين مانشستر سيتي وليفربول على صدارة بطولة انكلترا لكرة القدم. بعد فوز الأول خارج أرضه نيوكاسل 1-صفر في افتتاح المرحلة وانتزاعه الصدارة لبضع ساعات، استعادها سيتي بانتصار كاسح على مضيفه ليدز برباعية نظيفة ليحافظ على فارق النقطة عن منافسه قبل أربع مراحل على نهاية الدوري.

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على ملعب "سانت جيمس بارك"، يدين رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بالفوز إلى لاعب الوسط الدولي الغاني نابي كيتا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 19.

وهو الفوز الثالث تواليا لليفربول والـ25 هذا الموسم فرفع رصيده إلى 82 نقطة على بعد نقطة من سيتي.

وكان بإمكان ليفربول أن يحسم نتيجة المباراة بأكثر من هدف بالنظر الى الفرص الكثيرة التي تناوب مهاجموه على إهدارها خصوصا السنغالي ساديو مانيه والبرتغالي ديوغو جوتا والكولومبي لويس دياس، وكاد يدفع ثمن ذلك غاليا في الدقيقة 87 لولا التصدي الرائع لحارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر لتسديدة مواطنه برونو غيمارايش من خارج المنطقة في الفرصة الوحيدة لأصحاب الأرض في المباراة.

وألحق ليفربول الخسارة الأولى بنيوكاسل بعد 4 انتصارات متتالية ورمى بالضغط على مانشستر سيتي المطالب بالفوز لاستعادة الصدارة.

لكن رد سيتي جاء بعد نحو خمس ساعات بإلحاقه هزيمة ساحقة بليدز يونايتد برباعية مقابل لا شيء.

وأكد ليفربول أيضا استعداده الجيد لرحلته الثلاثاء الى إسبانيا لمواجهة فياريال في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (فاز 2-صفر ذهابا).

وأجرى كلوب خمسة تغييرات عن المباراة ضد فياريال، فأبقى على ترينت ألكسندر-أرنولد والفرنسي إبراهيما كوناتيه والمصري محمد صلاح والاسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو على دكة البدلاء، ودفع بالكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز وجيمس ميلنر وكيتا وجوتا مكانهم.

واندفع نيوكاسل في بداية المباراة بحثا عن مباغتة ليفربول لكن الاخير سرعان ما امتص حماس لاعبي أصحاب الأرض وفرض افضلية نسبية ترجمها الى هدف مبكر.

وكانت أول وأخطر فرصة تسديدة قوية لكيتا من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (7).

ونجح كيتا في افتتاح التسجيل اثر هجمة منسقة مرر خلالها القائد جوردان هندرسون كرة الى الغيني في الجهة اليمنى فتبادل الكرة مع جوتا وتوغل داخل المنطقة وتلاعب بدفاع نيوكاسل وحارس مرماه الدولي السلوفاكي مارتن دوبرافكا قبل ان يسددها قوية من مسافة قريبة بيسراه داخل المرمى (19).

وهو الهدف الثالث لكيتا هذا الموسم والـ11 في 109 مباريات مع ليفربول في مختلف المسابقات.

وأهدر ساديو مانيه فرصة التعزيز اثر هجمة مرتدة قادها دياس فهيأها للسنغالي غير المراقب عند حافة المنطقة سددها برعونة بيمناه بين يدي دوبرافكا (35).

وأنقذ دوبرافكا مرماه من هدف ثان بإبعاده ببراعة كرة رأسية لجوتا من مسافة قريبة (41)، كاد ميلنر أن يعزز على اثرها تقدم ليفربول بتسديدة "طائرة" من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (42).

وتابع مانيه مسلسل إهدار الفرص عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من غوميز داخل المنطقة فسددها زاحفة بجوار القائم الايسر (63).

ودفع كلوب بصلاح وفابينيو مكان مانيه وهندرسون (69)، وكاد الأول يفعلها بعد ثلاث دقائق من دخوله بتسديدة خادعة من داخل المنطقة تصدى لها دوبرافكا (72)، وانفرد جوتا بالحارس السلوفاكي وسدد كرة قوية ابعدها الاخير (73).

وتلاعب جوتا بأكثر من مدافع وسدد كرة قوية ابعدها دوبرافكا الى ركنية (79)، وحذا حذوه دياس بمجهود فردي داخل المنطقة انهاه بتسديدة بجوار القائم الايمن (85).

وكاد البرازيلي برونو غيمارايش يحبط الضيوف بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها مواطنه بيكر (87).

رباعية سيتي

وفي المباراة الثانية، انتظر سيتي الذي تنتظره مباراة حاسمة ضد ريال مدريد في إسبانيا في اياب نصف نهائي دوري الابطال الاربعاء المقبل (فاز 4-3 ذهابًا)، 13 دقيقة فقط قبل ان يفتتح له لاعب وسطه الاسباني رودري التسجيل اثر تمريرة متقنة من فيل فودن فتابعها برأسه من مسافة قريبة داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني اجهز "السيتيزينس" على اصحاب الارض باضافة ثلاثة اهداف تناوب عل تسجيلها المدافع الهولندي ناثان اكي الذي غمز الكرة داخل الشباك اثر تمريرة رأسية من البرتغالي روبن دياش (54) والبرازيلي جيزوس اثر تسديدة قوية من داخل المنطقة (78)، قبل ان ينهي البديل البرازيلي المخضرم فرناندينيو مهرجان الاهداف بتسديدة قوية من مشارف المنطقة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتبقى 4 مباريات امام ليفربول حيث يستضيف توتنهام ويحل ضيفًا على استون فيلا وساوثمبتون قبل ان ينهي الموسم باستضافة ولفرهامبتون.

أما سيتي فيستضيف نيوكاسل ثم يحل ضيفًا على ولفرهامبتون ووست هام وينهي موسمه على ارضه امام استون فيلا.

نوريتش يودع النخبة

وتابع بيرنلي صحوته في الاونة الاخيرة وحقق فوزه الثالث تواليًا ليقترب قليلا من منطقة الامان بقلب تخلفه امام واتفورد الى فوز 2-1.

وسقط ولفرهامبتون سقوطا كبيرا على ارضه امام برايتون بثلاثية نظيفة. كذلك سقط ساوثمبتون على ملعبه امام كريستال بالاس 1-2.

وودع نوريتش سيتي اندية النخبة بسقوطه امام استون فيلا بهدفين نظيفين.

© 2022 AFP