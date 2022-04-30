بطولة المانيا: خسارة بايرن البطل ووصيفه دورتموند على الرغم من هاتريك هالاند

دانيال رولان ا ف ب

برلين (أ ف ب) – سقط بايرن ميونيخ الذي توج بطلا للدوري الالماني للمرة العاشرة تواليًا الاسبوع الماضي، السبت امام مضيفه ماينتس 1-3 وحذا حذوه وصيفه بوروسيا دورتموند على ارضه امام بوخوم 3-4 في مباراة مثيرة ضمن المرحلة الثانية والثلاثين.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الاولى، اكد ماينتس قوته على ارضه هذا الموسم بعد حصده 34 نقطة في 16 مباراة علما بانه يملك اقوى دفاع في الدوري في مبارياته البيتية، إذ لم يدخل مرماه سوى 9 أهداف هذا الموسم. ووضع ماينتس حدا لخمسة انتصارات تواليا لبايرن في الدوري.

ارتأى مدرب بايرن ميونيخ يولين ناغلسمان إراحة لاعبين اساسيين في صفوفه هما قائد الفريق الحارس مانويل نوير ولاعب الوسط المهاجم توماس مولر، فناب عن الاول في حمل الشارة هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تحدثت تقارير عن امكانية انتقاله الى برشلونة الاسباني في نهاية الموسم الحالي.

وعموما لم يحقق الفريق البافاري الامال المعقودة عليه هذا الموسم، فخرج مبكرا من مسابقة كأس المانيا، ثم بشكل مفاجئ امام فياريال الاسباني في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا واكتفى بالتالي بالدوري المحلي الذي يعتبر تحصيل حاصل سنويا نظرا لضعف المنافسة.

تقدم ماينتس بهدفين سجلهما لاعب منتخب المانيا تحت 21 عاما جوناثان بوركاردت (18) والمدافع الفرنسي موسى نياكاتيه 27)، رد عليهما ليفاندوفسكي (33) رافعا رصيده الى 34 هدفا معززا صدارته لترتيب الهدافين. لكن الكلمة الاخيرة كانت لاصحاب الارض عن طريق لياندرو مارتنس (57). كما انفرد ليفاندوفسكي بعدد الاهداف المسجلة خارج ملعب فريقه في موسم واحد رافعا رصيده الى 18.

وعلى ملعب "سيغنال ايدونا بارك" فاجأ بوخوم مضيفه دورتموند بتسجيله هدفين مبكرين سيباستيان بولتر (3) وغيرين هولتمان (8). لكن اصحاب الارض ردوا بقوة بتسجيلهم ثلاثة اهداف حملت جميعها توقيع نجمه النروجي ارلينغ هالاند (18 و30 من ركلتي جزاء و62.

بيد ان دروتموند انهار تماما في الدقائق التسع الاخيرة وتلقت شباكه هدفين جديدين تناوب على تسجيلها يورغن لوكاديا (81) وميلوش بتروفيت (85 من ركلة جزاء) ليخرج فائزا.

وهي ثاني نتيجة لافتة يحققها بوخوم هذا الموسم بعد ان هزم بايرن ميونيخ 4-2 على ملعبه في شباط/فبراير الماضي.

© 2022 AFP