بطولة ايطاليا: نابولي يضمن نظريًا المشاركة في دوري الابطال بسداسية ضد ساسوولو

ألبرتو بيتسولي ا ف ب

لاعبو نابولي يحتفلون بهدف الفريق ضد ساسوولو على ملعب دييغو مارادونا في الدوري الايطالي لكرة القدم في 30 نيسان/ابريل 2022

روما (أ ف ب) – ضمن نابولي نظريًا المشاركة في مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم المقبل بفوزه الكاسح على ضيفه ساسوولو 6-1 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة ايطاليا.

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وقبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، يحتل الفريق الجنوبي المركز الثالث برصيد 70 نقطة متقدمًا بفارق 12 نقطة عن روما الخامس الذي يستقبل بولونيا الاحد. وحتى لو فاز فريق العاصمة بمبارياته الاربع الاخيرة وخسر نابولي جميع مواجهاته، فإن مواجهتيهما المباشرتين اللتين انتهتا بالتعادل وفارق الاهداف الشاسع لصالح الفريق الجنوبي (+36 مقابل +15) تجعله منقطيًا ضامنًا للمركز الرابع أقله.

افتتح المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي مهرجان الاهداف لنابولي بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية (7). واضاف النيجيري فيكتور اوسيمهن بالطريقة ذاتها الهدف الثاني قبلة ان ترتطم كرته بالعارضة وتتهادى داخل الشباك (15). وقام اوسيمهن بدور الممر باتجاه زميله المكسيكي هيرفينغ لوسانو ليسجل الهدف الثالث (19) قبل ان يعزز البلجيكي المخضرم درايس مرتينس تقدم فريقه بالهدف الرابع بعدها بدقيقتين.

واضاف ميرتنس هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه مطلع الشوط الثاني (54)، واختتم الكوسوفي أمير رحماني المهرجان في الدقيقة 80. وسجل ساسوولو هدفًا شرفيًا بواسطة الفرنسي ماكسيم لوبيس قبل النهاية بثلاث دقائق.

وفي مباراة ثانية، بات كالياري يواجه خطر السقوط الى مصاف اندية الدرجة الثانية بسقوطه على ارضه امام فيرونا 1-2.

ويحتل كالياري المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة لكنه بات مهددا من جنوى الذي يخوض لاحقًا مباراة دربي المدينة ضد سمبدوريا، كما يلتقي لاحقًا لاتسيو مع مضيفه سبيتسيا.

© 2022 AFP