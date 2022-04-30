الدوري الإسباني: ريال مدريد يتوج باللقب وأنشيلوتي أول مدرب يحقق البطولات الأوربية الخمس الكبرى

كرة القدم

توج ريال مدريد الإسباني بلقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت 4-صفر على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين. واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان. فيما دخل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوني التاريخ بصفته المدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الأوربية الخمس الكبرى.

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حصد ريال مدريد لقبه الخامس والثلاثين في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه السبت 4-صفر على ضيفه إسبانيول ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

وسجل البرازيلي رودريغو ثنائية (33 و43)، أسينسيو (55) والبديل الفرنسي المتألق كريم بنزيمة (81) أهداف المباراة.

وقبل أربع مباريات من نهاية الموسم، لم يعد أي فريق قادرا على اللحاق بالنادي الملكي الذي رفع رصيده إلى 81 نقطة، وبات على بعد 18 من برشلونة الذي بإمكانه فقط تقليص الفارق الى 15 نقطة الاحد.

وبهذا اللقب، أصبح الايطالي كارلو أنشيلوني التاريخ المدرب الوحيد الذي يحقق لقب البطولات الاوروبية الخمس الكبرى

واستعاد ريال مدريد اللقب الذي خسره العام الماضي لصالح جاره أتلتيكو بعد أن حققه في 2020 بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

وبات ريال مدريد أول فريق يحسم اللقب قبل أربع مراحل من نهاية الموسم منذ عام 1990 عندما حقق هو بالذات هذا الإنجاز.

رقم غير مسبوق

ثأر ريال مدريد من إسبانيول الذي تفوق عليه 2-1 في المرحلة الثامنة.ودخل فريق العاصمة المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" وهو بحاجة إلى التعادل فقط لحسم اللقب بغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى، وبات على بعد 17 نقطة عن إشبيلية الثاني و18 عن برشلونة الثالث الذي يلعب الأحد مع ريال مايوركا.

وسبق لأنشيلوتي أن توج بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان (2004)، الإنكليزي مع تشيلسي (2010)، الفرنسي مع باريس سان جرمان (2013) والألماني مع بايرن ميونيخ (2017). علما بأنه في فترة توليه الأولى لريال مدريد (2013-2015) لم يحقق لقب لا ليغا لكنه أحرز معه دوري الأبطال عام 2014.

ورغم نشوة الفوز، لن يتأخر ريال مدريد لتحويل تركيزه إلى دوري أبطال أوروبا الأربعاء للمباراة القمة المرتقبة في إياب الدور نصف النهائي ضد مانشستر سيتي بعد خسارته المثيرة 4-3 في إنكلترا الثلاثاء.

ولهذا السبب، أراح أنشيلوتي العديد من نجومه أبرزهم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور اللذين سجلا هدفين وهدفا ضد سيتي تواليا، ولاعب الوسط الألماني توني كروس الذين دخلوا جميعا في الشوط الثاني. كما غاب قلبا الدفاع النمساوي دافيد ألابا للإصابة والبرازيلي إدير ميليتاو للايقاف فيما شغل مواطن الأخير كازيميرو لاعب الوسط هذا المركز.

فرانس24/ أ ف ب

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