أولمبياد 2032: "شهر عسل" بين بريزبين واللجنة الأولمبية الدولية بحسب باخ

ويندل تيودورو ا ف ب

رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ متحدثا الى الصحافيين بعد لقائه مع اللجنة المنظمة لمدينة بريزبين الاسترالية مستضيفة الالعاب الاولمبية الضيفية عام 2032. الاول من ايار/مايو 2022

سيدني (أ ف ب) – تعيش اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في بريزبين الاسترالية عام 2023، "شهر عسل حقيقيا" مع اللجنة الأولمبية الدولية بحسب ما اعلن رئيس الاخيرة الألماني توماس باخ بعد اجتماع اول مع اللجنة المضيفة.

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وقال باخ في مؤتمر صحافي بعد ان قام بتحية رئيس اللجنة الأولمبية الاسترالية المؤثر جون كوتس الذي ترك منصبه بعد 32 عاما "لسنا راضين فحسب، لكن كما قلت فإننا مندهشون وسعداء".

وتحدث باخ عن شهر عسل تعيشه اللجنة المنظمة مع اللجنة الأولمبية الدولية لكنه حذر ايضا انه في كل زواج ثمة أوقات معقدة يجب ادارتها.

واضاف مبتسما "شهر العسل هذا لن ين يكون أبديا. كما في كل زواج ثمة صعود وهبوط" منوها ب"الاحترام المتبادل والحماس" الذي يبديه الاستراليون "لتخطي الصعوبات غير المنتظرة".

ونالت بريزبين شرف استضافة الألعاب الأولمبية الصيفية في تموز/يوليو 2021.

وعلى الرغم من تركه منصبه رئيسا للجنة الأولمبية الاسترالية وحلول إيان تشسترمان بدلا منه، سيبقى جون كوتس نائبا لرئيس اللجنة الأولمبية حتى دورة باريس عام 2024 علما بأنه يشغل ايضا حاليا منصب رئيس لجنة التحكيم الرياضية (تاس).

© 2022 AFP