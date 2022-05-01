بطولة إيطاليا: ثنائية بونوتشي تضع يوفنتوس على مشارف دوري الأبطال

ماركو برتوريلو ا ف ب

مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي (يسار) محتفلا مع زميله الفرنسي ادريان رابيو بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى فينيتسيا في الدوري الايطالي. الاول من ايار/مايو 2022

روما (أ ف ب) – سجل مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي ثنائية لفريقه خرج بها فائزا على فينيتسيا 2-1 الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من بطولة إيطاليا وبات على مشارف التأهل رسميا الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

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ورفع يوفنتوس رصيده الى 69 نقطة متقدما بفارق 11 نقطة عن روما السادس والذي يلتقي لاحقا مع بولونيا. في حال عدم فوز فريق العاصمة سيضمن يوفنتوس التأهل رسميا علما بان لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي خسر على ارضه امام سبيتسيا 3-4 السبت يتخلف عنه بفارق 10 نقاط قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل ولا يستطيع اللحاق به حسابيا.

ومنح بونوتشي افضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الخامس والثلاثين عندما افتتح التسجيل من كرة رأسية بعد مرور 7 دقائق، لكن فينيتسيا ادرك التعادل بتسديدة بعيدة المدى من ماتيا ارامو (71). وقال بونوتشي الكلمة الاخيرة مجددا بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 75.

ولم يخسر يوفنتوس سوى مرة واحدة في اخر تسع مباريات وحدث ذلك أمام إنتر صفر-1 في مطلع نيسان/ابريل.

وتستمر المنافسة المحتدمة على الصدارة حيث يلتقي ميلان صاحب المركز الأول بفارق نقطتين مع فيورنتينا لاحقا اليوم، في حين يحل وصيفه وجاره إنتر ضيفا على اودينيزي اليوم ايضا.

© 2022 AFP