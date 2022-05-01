بطولة إيطاليا: لياو يمهد طريق ميلان الى اللقب

روما (أ ف ب) – مهد المهاجم البرتغالي رافايل لياو الطريق أمام فريقه ميلان لإحراز لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 2011، وذلك بتسجيله هدف الفوز على فيورنتينا 1-صفر في الوقت القاتل الأحد على ملعب "سان سيرو" في المرحلة الخامسة والثلاثين.

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وبدا فريق المدرب ستيفانو بيولي في طريقه للاكتفاء بالتعادل السلبي والتفريط بالتالي بالهدية التي قدمها له بولونيا في منتصف الأسبوع بالفوز على الجار اللدود إنتر حامل اللقب 2-1 في المباراة المؤجلة "الشهيرة" من المرحلة العشرين.

لكن لياو قال كلمته في الدقيقة 82 بعد هدية من حارس الضيوف، مانحاً "روسونيري" النقطة الـ77 في الصدارة بفارق خمس نقاط عن إنتر الذي يحل لاحقاً على أودينيزي في مباراة مصيرية لفريق سيموني إينزاغي لأن أي تعثر سيعقد مهمته في الاحتفاظ باللقب.

وكان الحديث لأسابيع طويلة عن هذه المباراة المؤجلة من المرحلة العشرين بين إنتر حامل اللقب ومضيفه بولونيا والدور الذي ستلعبه في تحديد هوية البطل، فجاءت نتيجتها لصالح ميلان الذي بقي متمسكاً بالصدارة قبل أربع مراحل على ختام الموسم، وهو سيحافظ أقله على هذا الفارق مع دخول المراحل الثلاث الأخيرة في حال فاز إنتر على أودينيزي.

بحاجة الآن الى فوزين وتعادل

الأمور الآن بين يديّ ميلان الذي سيسعى للفوز بمبارياته الثلاث المتبقية من دون النظر الى ما سيحققه إنتر، وحتى أنه بحاجة الى تعادلين وتعادل لحسم لقبه الأول منذ 2011 حتى لو فاز إنتر بجميع مبارياته الأربع، وذلك نتيجة فارق المواجهتين المباشرتين الذي يصب في صالح فريق بيولي.

وبعد استضافته لفيورنتينا قبل أن يحل ضيفاً على فيرونا، يعود ميلان الى "سان سيرو" لملاقاة أتالانتا ويختتم الموسم في أرض ساسوولو.

أما إنتر، فبعد سفره الى أوديني، سيستقبل إمبولي ثم يحل بعدها ضيفاً على كالياري وينهي الموسم على أرضه ضد سمبدوريا، علمًا أنه يخوض قبل آخر مرحلتين نهائي كأس إيطاليا ضد يوفنتوس في 11 أيار/مايو في ظل مسعاه خلف الثنائية المحلية.

وتواجه ميلان مع ضيفه فيورنتينا في توقيت مناسب، وذلك لأن "فيولا" يعاني في الآونة الأخيرة وهو حل على "سان سيرو" على خلفية ثلاث هزائم متتالية ضد يوفنتوس صفر-2 في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس، وساليرنيتانا 1-2 ثم أودينيزي على أرضه صفر-4 في المرحلتين الماضيتين، قبل أن يضيف هزيمة أخرى الأحد على يد لياو وميلان.

وبعد انتهاء الشوط الأول سلبياً، حاول بيولي تنشيط فريقه بادخال الكرواتي أنتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش بدلاً من البرازيلي جونيور ميسياس والإسباني إبراهيم دياس توالياً (56) من دون أن يطرأ أي تعديل على النتيجة، ما دفعه الى الزج بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش بدلاً من الفرنسي أوليفيه جيرو (67).

لكن الهدف كاد يأتي من الجهة المقابلة لولا تألق الحارس الفرنسي مايك مانيان في وجه رأسية البرازيلي أرثر كابرال (76).

ومع الاقتراب من الدقائق العشر الأخيرة، لجأ بيولي الى الجزائري اسماعيل بن ناصر على حساب العاجي فرانك كيسيه، وجاء الفرج بعد ذلك بقليل بفضل هدية من حارس فيورنتينا بييترو تيراتشانو الذي شتت الكرة مباشرة باتجاه لياو الذي تقدم بها قبل أن يطلقها في الشباك (82)، مفجراً الفرحة في مدرجات "سان سيرو".

وبات لياو بحسب "أوبتا" للاحصاءات خامس لاعب برتغالي يسجل 10 أهداف أو أكثر في الدوري الإيطالي بعد بيتو وروي كوستا وروي باروش وكريستيانو رونالدو، لكن الوحيد الذي يصل الى 10 أهداف قبل الاحتفال بميلاده الثالث والعشرين.

يوفنتوس يقترب من حسم بطاقة دوري الأبطال

سجل مدافع يوفنتوس المخضرم ليوناردو بونوتشي ثنائية لفريقه خرج بها فائزا على فينيتسيا 2-1، وبات على مشارف التأهل رسمياً الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 69 نقطة في المركز الرابع متقدماً بفارق 11 نقطة عن روما السادس والذي يلتقي لاحقاً مع بولونيا، وبالتالي في حال عدم فوز فريق العاصمة سيضمن "بيانكونيري" التأهل رسمياً.

مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي (يسار) محتفلا مع زميله الفرنسي ادريان رابيو بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في مرمى فينيتسيا في الدوري الايطالي. الاول من ايار/مايو 2022 ماركو برتوريلو ا ف ب

وبعد خسارة لاتسيو على ارضه امام سبيتسيا 3-4 السبت، بات فريق العاصمة الآخر متخلفاً بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس قبل نهاية الدوري بثلاث مراحل، ولا يستطيع اللحاق به.

ومنح بونوتشي افضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الخامس والثلاثين عندما افتتح التسجيل من كرة رأسية بعد مرور 7 دقائق، لكن فينيتسيا ادرك التعادل بتسديدة بعيدة المدى من ماتيا ارامو (71). وقال بونوتشي الكلمة الاخيرة مجددا بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 75.

ولم يخسر يوفنتوس سوى مرة واحدة في اخر تسع مباريات وحدث ذلك أمام إنتر صفر-1 في مطلع نيسان/ابريل.

© 2022 AFP