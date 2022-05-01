جائزة اسبانيا الكبرى: فوز بانيايا في فئة موتو جي بي وكواتارارو ينفرد بالصدارة

خورخي غيريرو ا ف ب

الدراج الايطالي فرانشيسكو بانيايا محتفلا بعد فوزه بجائزة اسبانيا الكبرى للدراجات النارية. الاول من ايار/مايو 2022

مدريد (أ ف ب) – احرز الايطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) المركز الاول في فئة موتو جي بي في سباق جائزة اسبانيا الكبرى الاحد على حلبة خيريس، في حين انفرد الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بصدارة ترتيب بطولة العالم للدراجات النارية بعد حلوله ثانيا.

إعلان اقرأ المزيد

وحل ثالثا الاسباني اليكس اسبارغارو (ابريليا)، اما مواطنه اليكس رينس (سوزوكي) الذي كان يتساوى نقاطا في بطولة العالم مع كوارتارارو قبل انطلاق السباق، فلم يسجل اي نقطة.

ويملك كوارتارارو 89 نقطة متقدما على اسبارغارو (82 نقطة).

وللمفارقة، كانت المرة الاولى هذا الموسم التي يصعد فيها بانيايا الى منصة التتويج علما بانه احرز المركز الاول ست مرات الموسم الماضي وحل ثانيا في الترتيب العام.

وقال الفائز "انه يوم جميل. اخيرا، سارت الامور بشكل رائع في نهاية هذا الاسبوع. انا سعيد للغاية. لقد استعدنا كامل مستوانا".

واعترف كوارتارارو بأحقية فوز منافسه بقوله "لقد كان سريعا جدا اليوم. لم يشهد السباق معركة بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنه لم يكن هناك وجود للتجاوزات المتبادلة لكن السباق كان مثيرا واستمتعنا به".

وفي فئة موتو2، حقق الياباني أي اوغورا فوزا طال انتظاره عندما انتزع اول انتصار له في هذه الفئة متقدما على الاسباني ارون كانيت والايطالي توني اربولينو.

وخاض السائق الياباني غمار سباق جائزة اسبانيا الكبرى وهو يحتل المركز الثاني في بطولة العالم بعد صعوده الى منصة التتويج مرتين في 4 سباقات.

انطلق من المركز الاول وحافظ عليه حتى نهاية السباق.

وعلى مدى اربع سنوات في فئتي موتو3 وموتو2، صعد اوغورا البالغ من العمر 21 عاما، 11 مرة الى منصة التتويج من دون ان يعرف طعم الفوز.

وقال بعد تحقيق باكورة انتصاراته "هذه المرة انا سعيد 120 في المئة. هذه المرة كان السباق مثاليا، بدأت في المركز الاول وانهيت السباق في المركز الاول ايضا".

في المقابل، ارتدى كارنيت صاحب المركز الثاني واقيا على ذراعه التي تعرضت للكسر في سباق جائزة البرتغال الكبرى الاسبوع الماضي وقال بعد السباق "كان احد اصعب السباقات التي خضتها في مسيرتي".

© 2022 AFP