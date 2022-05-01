دورة ميونيخ: لقب أوّل للشاب روني عقب انسحاب فان دي زاندشولب

كريستوف ستاشه ا ف ب

الدنماركي هولغر روني فرحاً بلقبه الاول في دورات "ايه تي بي" بفوزه بدورة ميونيخ الالمانية عقب انسحاب منافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب في الأول من أيار/مايو 2022

ميونخ (ألمانيا) (أ ف ب) – أحرز الشاب الدنماركي هولغر روني لقبه الأول في مسيرته في دورات اللاعبين المحترفين "ايه تي بي" بفوزه بدورة ميونيخ الالمانية الأحد عقب انسحاب منافسه الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب.

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وتأخر روني ابن الـ 19 عاماً والمصنف 70 عالمياً في المجموعة الأولى 3-4 قبل أن يعلن منافسه (40 عالمياً) انسحابه بسبب صعوبات في التنفس.

وفشل الهولندي البالغ 26 عاماً في احراز لقبه الاوّل في أوّل مباراة نهائية يخوضها في دورات "ايه تي بي".

أقرّ روني عقب تتويجه "إنها بالتأكيد أسوأ طريقة للفوز بمباراة نهائية"، مضيفاً "كنت أتوقع مباراة صعبة للغاية، لقد كان قوياً للغاية حتى حدث له شيء. الآن فقط أتمنى له الأفضل والشفاء العاجل. على أمل رؤيته مرة أخرى في الملاعب".

وكان روني احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر الجمعة قبل أن يتخلص في اليوم التالي من الالماني أسكار أوتي (62) 6-4 و6-4 في نصف النهائي، في حين بلغ فان دي زاندشولب النهائي بفوزه الصعب على الصربي ميومير كيسمانوفيتش (38) الذي كان جرّد الجورجي نيكولوس باسيلاشفيلي من لقبه في ربع النهائي، 2-6 و7-6 (7-4) و6-4.

وعاش الدنماركي اسبوعاً رائعاً أذ لم يخسر في طريقه إلى النهائي أي مجموعة وفاز في الدور الثاني على صاحب الأرض والمرشح الابرز للفوز باللقب ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً.

© 2022 AFP