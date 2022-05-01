قناة السويس تسجل أعلى عائدات شهرية في تاريخها

خالد دسوقي ا ف ب/AFP

العلم المصري يرفرف فوق سفينة حاوية تبحر في القسم الجديد من قناة السويس في مدينة الاسماعيلية في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

القاهرة (أ ف ب) – سجلت قناة السويس أعلى عائدات شهرية في تاريخها خلال نيسان/ابريل الجاري، بحسب بيان أصدره الأحد رئيس هيئة القناة فيما تواجه مصر أزمة في العملات الصعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية على اوكرانيا.

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وتمر عبر هذا الممر الملاحي الذي يريط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الاحمر، قرابة 10% من اجمالي حركة التجارة البحرية الدولية. وهو يشكل مصدرا رئيسيا للعملات الصعبة لمصر التي انخفضت احتياطاتها منها بمقدار أربعة مليارات دولار اثر تشوب الحرب في اوكرانيا.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة العملة المحلية مقابل الدولار بنسبة 18% في آذار/مارس الماضي بينما ارتفعت نسبة التضخم الى 12،1 % خلال الشهر نفسه.

وبدأت مصر قبل أسابيع مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لتأمين مزيد من النقد الأجنبي.

وقال رئيس هيئة القناة أسامة بيع إن الممر الملاحي "سجل أعلى ايراد شهري في تاريخه بلغ 629 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 13،6% مقارنة بشهر نيسان/ابريل العام الماضي".

وأوضح أنه القناة سجلت كذلك "أكبر حمولة شهرية صافية بلغت 114،5 مليون طن".

وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين هذا العام بنسبة 6% في شباط/فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% -- حسب نوعية حمولة السفن-- في آذار/مارس.

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