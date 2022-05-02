الاتحاد الأوروبي يبحث في وقف تدريجي لمشترياته النفطية من موسكو

جون تيس ا ف ب

صورة مؤرخة في 2 أيار/مايو 2022 لوزيرة الطاقة البولندية آنا موسكفا لدى وصولها إلى اجتماع وزراء الطاقة في بروكسل

بروكسل (أ ف ب) – بحث وزراء الطاقة الأوروبيون الذين تم استدعاؤهم إلى اجتماع طارئ في بروكسل الإثنين في رد على قرار شركة غازبروم بقطع الغاز عن بولندا وبلغاريا، وناقشوا وقفا تدريجيا لمشترياتهم النفطية كجزء من الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو.

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وأكدت الوزيرة البولندية آنا موسكفا لدى وصولها إلى الاجتماع "رفضنا دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل وقطعت روسيا إمداداتها لها، لكننا بأمان".

وقالت "نطالب بفرض حظر فوري على النفط والغاز (...) يجب أن تتخلص أوروبا من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي".

وأوضحت أن الاحتياطات البولندية للغاز "ستبلغ حدها الأقصى لهذا الشتاء" إذ بدأ الغاز الطبيعي المسال الأميركي "الوصول عبر ليتوانيا وسنتزود الغاز من النروج عبر الدنمارك".

وردت روسيا على العقوبات الأوروبية التي استهدفت مصرفها المركزي، بفرض إلزامية فتح حساب بالروبل بهدف الدفع مقابل الغاز.

لكن العقود التي أبرمتها الشركات الأوروبية هي باليورو أو بالدولار، وتعتبر المفوضية الأوروبية أن آلية التحويل التي فرضتها موسكو تجعل من الممكن الالتفاف على العقوبات الأوروبية.

ودفعت بولندا وبلغاريا مقابل مشترياتهما بالعملة المنصوص عليها في عقديهما مع شركة غازبروم ورفضتا فتح حساب ثان بالروبل. وردا على ذلك، علّقت شركة الغاز الروسية عمليات التسليم معتبرة أن البلدين تخلفا عن السداد.

ويفترض أن يبحث وزراء الطاقة إلى أي مدى سيمثل فتح حساب ثانٍ بالروبل مشكلة في ما يتعلق بالعقوبات، طالما أن شركة غازبروم توصل الغاز بمجرد تلقي الدفع باليورو أو بالدولار، على ما أوضح مصدر أوروبي.

وأكدت المفوضة الأوروبية للطاقة الاستونية كادري سيمسون لدى وصولها لحضور الاجتماع "لا تعتزم أي شركة أو دولة فتح حساب بالروبل" لكنّ المسألة ستناقش خلال الاجتماع وفق ما قال مصدر أوروبي.

عقوبات جديدة

كذلك، يتعين على الوزراء التشاور حول وقف تدريجي لمشتريات النفط والمنتجات البترولية الروسية بهدف تجفيف التمويل الأوروبي للحرب التي يقودها الكرملين في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة الفرنسية باربرا بومبيلي التي ترأس الاجتماع إنه من غير المتوقع التوصل إلى قرار في نهايته.

وأوضحت أن "حزمة عقوبات جديدة قيد الإعداد، لكن ذلك لن يكون موضوع مجلس الطاقة هذا. ستعلن في الأيام المقبلة".

وأكدت سيمسون "نعمل على مروحة جديدة من العقوبات".

وتابعت "سيعقد اجتماع لهيئة المفوضين في ستراسبورغ الثلاثاء (على هامش جلسة للبرلمان) وستحدد رئيسة (المفوضية الأوروبية) أورسولا فون دير لايين القرار الذي يتم التوصل إليه". وبحسب مصدر أوروبي، وضعت الصيغة النهائية للاقتراح وستعتمده المفوضية الثلاثاء.

وذكّرت الوزيرة الإسبانية تيريسا ريبيرا أن "مسألة العقوبات ليست من اختصاص وزراء الطاقة، بل من اختصاص وزراء الخارجية".

من جانبه، أكد الوزير الألماني روبرت هابيك "خفضنا بشكل كبير اعتمادنا على النفط الروسي وأوجدنا الظروف اللازمة لنكون قادرين على دعم الحظر أيضا".

في العام 2021، زوّدت روسيا الاتحاد الأوروبي 30 % من النفط الخام و15 % من المنتجات البترولية التي يحتاج إليها.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين في برلين "نحن لا نطالب بفرض حظر فوري على كل واردات الوقود الأحفوري لأننا (نعلم) أنه لن يكون بإمكاننا الاستمرار لمدة شهر واحد".

وتعتبر ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرنسا الدول المستوردة الرئيسية للوقود الأحفوري من روسيا (الغاز والنفط الخام والمنتجات البترولية والفحم).

© 2022 AFP