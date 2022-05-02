تحالف بين اليسار الراديكالي والخضر في الانتخابات التشريعية الفرنسية

توماس كوكس ا ف ب

جان -لوك ميلانشون خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال في الأول من أيار/مايو في باريس

باريس (أ ف ب) – أبرم زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون ليل الأحد الاثنين اتفاقا مع الحزب الرئيسي المدافع عن البيئة بشأن الانتخابات التشريعية الفرنسية في حزيران/يونيو المقبل.

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وباشر حزبه "فرنسا المتمردة" مباحثات ثنائية مع أحزاب يسارية أخرى من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات التشريعية أيضا.

وتمكن ميلانشون من التوصل إلى اتفاق مع حزب اوروبا-الدفاع عن البيئة-الخضر (EELV).

ويطمح ميلانشون إلى الحصول على الغالبية خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران/يونيو و19 منه، ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.

وكان ميلانشون حل ثالثا في الاقتراع الرئاسي في العاشر من نيسان/أبريل بحصوله على 22 % من الأصوات، مباشرة وراء مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن التي حصلت على نسبة 23,15 % قبل أن يهزمها الرئيس ماكرون في الدورة الثانية في 24 نيسان/أبريل.

وسمحت عطلة نهاية الأسبوع بوضع اللماسات الأخيرة على التسويات بين ميلانشون والمدافعين عن البيئة بشأن العلاقة مع أوروبا مع إمكان "عصيان" بعض القواعد المتعلقة بالاقتصاد والميزانية إذا اقتضت الحاجة، وتشارك الداوئر الانتخابية فضلا عن التسمية المشتركة مع الاتفاق على "الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي الجديد".

وفي حال الحصول على الغالبية في الجمعية الوطنية "سيكون رئيس الوزراء منبثقا عن أكبر كتلة في الجمعية أي جان-لوك ميلانشون" على ما جاء في الاتفاق.

وتجرى محادثات بوشرت بعد بدء المباحثات مع الخضر بكثير، مع الحزب الاشتراكي خصوصا إلا انها تثير معارضة داخلية قوية.

© 2022 AFP