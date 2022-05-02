ثلاثة جرحى بالرصاص خلال تظاهرة بمناسبة عيد العمال في تشيلي

مارتن ميرنيتي ا ف ب

شرطة مكافحة الشغب تفرق متظاهرين بخراطيم المياه إثر مواجهات أثناء مسيرة بمناسبة عيد العمال في سانتياغو في تشيلي في 1 أيار/مايو 2022

سانتياغو (أ ف ب) – أُصيب ثلاثة أشخاص بالرصاص وأوقف اثنان آخران في مواجهات عنيفة الأحد في سانتياغو في تشيلي، أثناء تظاهرة بمناسبة عيد العمال الذي يُحتفي به في الأول من أيار/مايو.

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ووقعت حوادث أثناء المسيرة التي نظّمتها مجموعة نقابية في سانتياغو. فقد أضرم متظاهرون النار في حواجز ودخل بعضهم إلى متاجر وتواجهوا مع تجار.

وقال قائد الشرطة الوطنية انريكي مونراس "حصلت مواجهات بين تجار شوارع استخدموا للأسف أسلحة نارية وجرحوا ثلاثة أشخاص، هم امرأتان ورجل".

وأكدت الشرطة توقيف أجنبيَين اثنين يُشتبه في أنهما أطلقا النار. وفتحت النيابة العامة تحقيقًا.

وقال رئيس تشيلي غابرييل بوريك "يُحول العنف إلى أمر عادي، لا يمكن أن نسمح لعصابات إجرامية بالسيطرة على شوارع بلادنا".

على خطّ موازٍ، جرت مسيرة تقليدية نظّمتها النقابة الرئيسية في البلاد وشارك فيها آلاف الأشخاص، من دون حوادث تذكر.

وقال رئيس النقابة دافيد أكونيا "نحن مسرورون، إنه يوم مميّز بعد عامين من الإغلاق" يهدف إلى "الاعتراف بعمل عدد كبير من الزملاء، على غرار العمّال (في قطاعات) الصحة والتجارة والنقل، الذين كانوا أساسيين" للتغلب على وباء كوفيد-19.

سيُرفع الحدّ الأدنى للأجور في تشيلي من 350 ألف بيزوس (390 يورو) إلى 400 ألف بيزوس اعتبارًا من آب/أغسطس. وقال الرئيس بوريك إن هدفه رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 500 ألف بيزوس قبل نهاية ولايته العام 2026.

© 2022 AFP