جينياك هدافاً للدوري المكسيكي للمرة الثالثة

خوليو سيسار اغيلار ا ف ب

لقطة لمهاجم تيغريس الفرنسي بيار اندريه جينياك محتفلا بعد تسجيله هدفا في مرمى تولوكا في الدوري المكسيكي. 16 نيسان/ابريل 2022

مكسيكو (أ ف ب) – توّج المهاجم الفرنسي أندري بيار جينياك في صفوف تيغريس هدافا للدوري الختامي في الدوري المكسيكي لكرة القدم للمرة الثالثة برصيد 11 هدفا.

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وسبق لجينياك الذي خاض 36 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 7 أهداف، ان توج هدافا للدوري الختامي عام 2016 (13 هدفا)، وللدوري الافتتاحي عام 2018 (14 هدفا).

ولم يخض مهاجم مرسيليا السابق المباراة الاخيرة لفريقه ضد اطلس بسبب معاناته من اصابة عضلية، لكن احدا من منافسه المباشرين وهما الاوروغوياني رودريغو أغيرّي مهاجم نيكاكسا او الارجنتيني نيكولاس إيبانييس من باتشوكا تمكن من تخطيه وتجمّد رصيدهما عند 9 اهداف.

وخاض جينياك البالغ من العمر 36 عاما، 16 مباراة جميعها كأساسي وسجل اهدافه الـ11 في 10 مباريات.

وقال جينياك على تويتر "لا املك سوى كلمات الشكر. انا ممتن لزملائي، الى الجهاز الفني ولمجلس الادارة والى جميع انصار الفريق الذين يجعلون كل شيء ممكن".

ومنذ قدومه الى الدوري المكسيكي عام 2015، سجل جينياك 164 هدفا وبات افضل هداف في تاريخ تيغريس. حاز في صفوف فريقه دوري ابطال كونكاكاف عام 2020 بالاضافة الى الدوري الافتتاحي في الدوري المكسيكي اعوام 2015 و2016 و2017، والدوري الختامي عام 2019 والكأس السوبر المكسيكية عامي 2017 و2018.

© 2022 AFP