دوري "أن بي أيه": يانيس يقود باكس الى هزيمة سلتيكس وووريرز يطلق الرصاصة الاولى في وجه ممفيس

ادم غلانزمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ميلووكي باكس اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (رقم 34) خلال توغله نحو سلة بوسطن سلتيكس في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. بوسطن، ماساشوسيتس في الأول من أيار/مايو 2022

واشنطن (أ ف ب) – عاد ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي من ملعب بوسطن سلتيكس بالفوز 101-89 في مستهل سلسلتهما في الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفضل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، وحذا حذوه غولدن ستايت ووريرز بعودته ظافرا من ارض ممفيس غريزليز بشق النفس 117-116.

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وبعدما أنهى الموسم المنتظم في وصافة المنطقة الشرقية، كان سلتيكس يمني النفس في الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور خلال الأدوار الإقصائية "بلاي أوف"، إلا أنه خسر الأحد هذه الأفضلية بعدما عجز عن إيقاف حامل اللقب ونجمه اليوناني الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بتسجيله 24 نقطة مع 13 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

ولعب اليوناني دوراً في 55 من أصل النقاط الـ87 التي سجلها فريقه خلال وجوده في أرضية الملعب، إن كان نقاطاً أو تمريراً، معوضاً بذلك بدايته الصعبة في اللقاء حيث عانى من الدفاع المكثف عليه ما تسبب بخسارته الكرة ثلاث مرات في الدقائق الخمس الأولى.

لكنه نجح بعدها بالدخول في أجواء المباراة وقيادة فريقه الذي يفتقد كريس ميدليتون لإصابة في ركبته اليسرى، الى بداية جيدة لهذه السلسلة التي تبقى الثلاثاء في بوسطن لخوض المواجهة الثانية من أصل سبع ممكنة.

وقال العملاق اليوناني "أحب أن ألعب بعدوانية. أريد أن ألعب بعدوانية. زملائي يريدون مني أن ألعب بعدوانية. أحاول الدخول الى المنطقة الملونة (تحت السلة) من أجلي ومن أجل زملائي".

ولعب جرو هوليداي دوراً أساسياً أيضاً في هذا الفوز بتسجيله 25 نقطة مع 10 متابعات، فيما ساهم بوبي بورتيس بـ15 نقطة مع 11 متابعة في لقاء أنهى باكس ربعه الأول بتسجيله 10 نقاط من دون رد لأصحاب الأرض، ما سمح له بالتقدم 27-24.

وتكرر السيناريو في نهاية الربع الثاني حيث سجل الضيوف 11 نقطة مقابل ثلاث فقط لسلتيكس، ليدخل يانيس ورفاقه الشوط الثاني متقدمين 56-46 بفضل 14 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة لأنتيتوكونمبو.

ورغم محاولته استلام زمام المبادرة في الربع الثالث الذي انتهى لصالحه 24-22، عجز سلتيكس عن مجاراة الضيوف رغم جهود جيسون تايتوم (21 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة) وكل من آل هورفورد (12 مع 10 متابعات) وجايلن براون (12 مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة)، وانتهى به الأمر بالسقوط أمام جمهوره.

وعلى سلتيكس أن يكون أكثر نجاعة في محاولاته على سلة باكس إذا ما أراد مجاراة حامل اللقب، بعدما نجح الأحد في 28 فقط من أصل محاولاته الـ84، أي بنسبة نجاح 33.3 بالمئة فقط.

وبموازاة معاناته داخل القوس في منطقة النقطتين حيث اكتفى بعشر سلات فقط، أمعن سلتيكس في محاولاته من خارج القوس، محققاً رقماً قياسياً شخصياً بعدما اختبر لاعبوه حظهم في 50 محاولة ثلاثية لكنهم لم يوفقوا سوى في 18.

-سلة طومسون وطرد غرين-

وفي المباراة الثانية، خطف لاعب الارتكاز جوردان بول الاضواء من زملائه النجوم في غولدن ستايت ووريررز ليقود فريقه الى الفوز على ممفيس غريزليز 117-116 بتسجيله 31 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة و8 متابعات وذلك على الرغم من طرد دريموند غرين. واضاف نجم الفريق ستيفن كوري 24 نقطة. اما افضل مسجل في صفوف الخاسر فكان جا مورانت مع 34 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات. كما اضاف زميله جارين جاكسون 33 نقطة و10 متابعات.

وتعرض ووريرز لضربة قوية لدى طرد غرين في الربع الثاني لارتكابه خطأ فاضحا عندما وجه لكمة لمنافسه براندون كلارك وامسك بقميصه واسقطه ارضا.

وتقدم ممفيس بفارق 13 نقطة في الربع الثاني لكن ووريرز قلص الفارق تدريجيا وظلت النتيجة متقاربة بين الفريقين في اواخر المباراة الى ان سجل كلاي طومسون سلة الترجيح قبل النهاية ب36 ثانية.

وقال بول افضل مسجل لفريقه في هذه المباراة "انه فوز ضخم في هذه المباراة لا سيما انه تحقق في غيابه (غرين)".

وكان لسان حال كوري مشابها بقوله "انه فوز كبير لنا في بداية السلسلة. سنكون مستعدين للمباراة الثانية". واضاف "نملك عقلية احراز اللقب ونريد استعمالها".

وتابع "على الرغم من حادثة الطرد، حافظنا على هدوئنا لاننا كنا ندرك بان المباراة تستمر على مدى 48 دقيقة. يجب دائما ايجاد سبيل للفوز".

اما مدرب ووريرز ستيف كير فقال "كنا نملك التصميم. كنا مصدومين من القرار (طرد غرين) وتلقينا ضربة لكننا سجلنا سلسلة من النقاط تواليا في الربع الثالث لنتقدم".

© 2022 AFP