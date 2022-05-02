مدرب بولونيا ميهايلوفيتش يغادر المستشفى بعد علاج ناجح من سرطان الدم

ميغيل ميدينا ا ف ب/ارشيف

تم تشخيص إصابة ميهايلوفيتش بمرض سرطان الدم في تموز/يوليو 2019 وخضع للعلاج في المستشفى مرات عدة

ميلانو (أ ف ب) – غادر الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الإيطالي لكرة القدم المستشفى بعد استجابته بشكل جيد للعلاج من سرطان الدم، بحسب ما أفاد الإثنين النادي.

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وقال بولونيا في بيان إن ميهايلوفيتش غادر مستشفى "سانت أورسولا" في شمال إيطاليا وكان "في حالة جيدة".

وتم نقل المدرب الصربي الذي يكافح سرطان الدم منذ عام 2019 إلى المستشفى مرة جديدة في آذار/مارس خوفاً من تدهور وضعه الصحي.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الصربي البالغ 53 عاماً سينضم مجدداً إلى لاعبيه في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم الحالي للقيام بمهامه الفنية، حيث يحتل بولونيا المركز الثالث عشر برصيد 43 نقطة في الـ "سيري أ".

وتولى ميهايلوفيتش تدريب بولونيا في كانون الثاني/يناير 2019 خلفاً لفيليبو إينزاغي، وذلك للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2008-2009، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق في الدرجة الأولى، بعدما سبق له أن أشرف على عدة أندية أبرزها سبورتينغ البرتغالي (2018) وروما وميلان وسمبدوريا.

كما تميز ميهايلوفيتش كلاعب داخل المستطيل الأخضر ففاز بلقب الدوري الإيطالي مع لاتسيو وإنتر، وأحرز كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حالياً) مع ريد ستار بلغراد عام 1991 وكأس الكؤوس الأوروبية مع لاتسيو عام 1999.

© 2022 AFP