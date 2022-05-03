بوريل: "مصارف روسية أخرى ستخرج من نظام سويفت" للتعاملات المالية الدولية

بنما (أ ف ب) – أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى بنما الإثنين أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

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وقال بوريل خلال مؤتمر صحافي إنّ هذه العقوبات تتعلّق بـ"القطاع المصرفي: هناك مصارف روسية أخرى ستخرج من سويفت (...) وفي قطاع الطاقة نحن نعمل على إعداد اقتراحات تتيح الحدّ من واردات الطاقة من روسيا، ولا سيّما النفط".

وكانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت في نهاية الأسبوع إنّ سبيربنك، أكبر مصرف في روسيا إذ تبلغ حصّته 37% من السوق سيتم إقصؤه من سويفت بموجب حزمة العقوبات الجديدة.

واستهدفت العقوبات الأوروبية حتى الآن إقصاء مصرف "في تي بي"، ثاني أكبر بنك في روسيا، من نظام سويفت بالإضافة إلى مصارف "بنك اوتكريتي" و"نوفيكومبنك" و"بروميسفيتسبنك" و"روسيا بنك" و"سوفكومبنك" و"فيب" (بنك تطوير النظام).

© 2022 AFP