توماس مولر يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتّى عام 2024

كريستوف ستاشه ا ف ب/ارشيف

مدد توماس مولر عقده مع بطل ألمانيا بايرن ميونيخ حتى عام 2024

برلين (أ ف ب) – مدد توماس مولر عقده مع بطل ألمانيا بايرن ميونيخ حتى عام 2024، بحسب ما أعلن الثلاثاء، حيث من المقرر أن يقضي لاعب الوسط المهاجم الدولي كامل مسيرته الاحترافية مع عملاق بافاريا.

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وانضم مولر إلى بايرن المتوج أخيراً بلقبه العاشر توالياً والـ 32 في تاريخه في سن الـ 10 أعوام.

قال اللاعب الدولي البالغ 32 عاماً والفائز بلقب الدوري للمرة الـ 11 في مسيرته مع بايرن هذا الموسم في رقم قياسي "الرحلة التي قطعناها معاً منذ أن انضممت إلى فريق الشباب في عام 2000 كانت قصة نجاح رائعة حتى الآن".

وأضاف المتوج مع "مانشافت" بمونديال البرازيل 2014 والذي خاض 112 مباراة دولية منذ أول ظهور له في 2010 "دعونا نواصل الأمر معاً".

وينتهي عقد مولر مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي وقائد بايرن حارس المرمى الدولي مانويل نوير والجناح سيرج غنابري في عام 2023.

وبات مولر أوّل لاعب يمدد عقده من بين الرباعي، وسط تكهنات بأن ليفاندوفسكي قد يغادر في نهاية الموسم إلى برشلونة كوجهة محتملة.

وصف الحارس السابق والرئيس التنفيذي الحالي لبطل ألمانيا أوليفر كان اللاعب الدولي بـ "شخصية تملك هوية وتحمل شعار نادينا في قلبه".

وأضاف "هو شخص يتولى القيادة، بالإضافة إلى أنه شخصية مهمة بأسلوبه في غرفة الملابس".

منذ أن أصبح محترفاً مع بايرن في 2008، خاض مولر 624 مباراة، وسجل 226 هدفاً ومرر 242 كرة حاسمة. كما كان جزءاً من التشكيلة الفائزة بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2013 و2020.

© 2022 AFP