دوري أبطال أوروبا: ليفربول إلى النهائي العاشر في تاريخه بتجديد فوزه على فياريال

لويس جيني ا ف ب/ا ف ب

مدريد (أ ف ب) – بلغ ليفربول الإنكليزي النهائي العاشر له في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما جدد فوزه على فياريال الإسباني 3-2 في إياب الدور نصف النهائي الثلاثاء.

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وكان ليفربول تقدم ذهاباً بهدفين نظيفين، لكن فياريال نجح في معادلة الكفّة عندما تقدم بثنائية السنغالي بولايي ديا (3) والفرنسي فرنسيس كوكلان (41)، لكن ليفربول قلب الطاولة عليه في 12 دقيقة مجنونة منتصف الشوط الثاني بتسجيله ثلاثية تناوب عليها البرازيلي فابينيو (62) والكولومبي لويس دياس (67) والسنغالي ساديو مانيه (74).

وسبق لليفربول ان توج باللقب القاري الأهم ست مرات في أعوام 1977، 1987، 1981، 1984، 2005 و2019، وخسرها ثلاث مرات أعوام 1985 و2007 و2018.

ولم يودّع ليفربول الأدوار الإقصائية من البطولة القارية الأولى بعد فوزه ذهاباً، منذ موسم 2001-2002 عندما أقصاه باير ليفركوزن الألماني ونجمه ميكايل بالاك من الدور ربع النهائي (1-صفر و2-4).

وكان هذا نصف النهائي الثاني عشر لليفربول في المسابقة القارية العريقة المتوج بلقبها ست مرات، آخرها في 2019.

وسبق للفريقين أن تواجها في مباراتين فقط قارياً، في نصف نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب تأخره صفر-1 ذهاباً في إسبانيا إلى فوز 3-صفر إياباً في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.

ويبحث ليفربول عن رباعية تاريخية لناد إنكليزي، بعد تتويجه بكأس رابطة الأندية محلياً ومنافسته على لقبي الكأس والدوري، وهو إنجاز سبقه إليه نادي سلتيك الاسكتلندي عام 1967.

وتوّج الفريق الأحمر هذا الموسم بكأس الرابطة المحلية على حساب تشلسي بركلات الترجيح (11-10) بعد تعادلهما سلباً في 27 شباط/فبراير الماضي، بلغ نهائي كأس الاتحاد الانكليزي حيث سيواجه تشلسي أيضاً في 14 من الشهر الحالي، ويتخلف بفارق نقطة واحدة في الدوري المحلي عن مانشستر سيتي المتصدر (83-82) قبل أربع مباريات على ختام البريميرليغ، علماً انه قد يتواجه معه في المباراة النهائية في دوري الأبطال المقررة في باريس في 28 من أيار الحالي في حال فوزه على ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي الثاني الأربعاء.

© 2022 AFP