دوري "إن بي أيه": صنز يخمد بريق دونتشيتش وهيت يحبط سيكسرز

عملاق دالاس مافريكس السلوفيني لوكا دونتشيتش يحاول تسجيل سلة في المباراة ضد فينيكس صنز في الدور الثاني من الادوار الاقصائية لبلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الثاني من أيار/مايو 2022.

ميامي (أ ف ب) – أخمد فينيكس صنز بريق نجم دالاس مافريكس العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش عندما تغلب عليه 121-114، فيما أحبط ميامي هيت بقيادة تايلر هيرو وبام أديبايو الضيف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بالفوز عليه 106-92 الإثنين في اولى مواجهات الدور الثاني للأدوار الإقصائية ("بلاي أوف") دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في المباراة الأولى، تابع فينيكس صنز، أفضل فريق في الدوري العادي، عروضه الجماعية الرائعة وحقق فوزا مستحقا على ضيفه دالاس مافريكس رغم تألق نجم الأخير دونتشيتش صاحب 45 نقطة مع 12 متابعة وثماني تمريرات حاسمة.

وسيطر صنز على مجريات المباراة منذ البداية وكسب أربعاها الثلاثة الاولى 35-25 و34-31 و27-23، حتى أنه تقدم بفارق 21 نقطة في الربع الثالث.

وانتفض مافريكس في الربع الأخير بفضل تألق دونتشيتش ونجح في تقليص الفارق إلى خمس نقاط قبل دقيقة من نهاية المباراة، لكن أصحاب الأرض نجحوا في الخروج بها إلى بر الأمان.

وتخطى الخماسي الأساسي في تشكيلة صنز حاجز النقاط العشر وكان أفضلهم ديأندري أيتون صاحب 25 نقطة وثماني متابعات.

وأضاف ديفن بوكر 23 نقطة مع تسع متابعات وثماني تمريرات حاسمة، وكريس كريس بول 19 نقطة وميكال بريدجز 13 نقطة مع سبع متابعات وجاي كراودر 11 نقطة مع ثماني متابعات.

وتألق أيضا البديل كامرون جونسون بتسجيله 17 نقطة مع خمس متابعات.

في المقابل، برز البديل الألماني ماكسي كليبر في صفوف مافريكس برصيد 19 نقطة، ووحدهما دوريان فايني-سميث (15 نقطة) وجايلن برونسون (13) تخطيا حاجز النقاط العشر الى جانب دونتشيتش بين الخماسي الأساسي.

ويملك صنز فرصة تعزيز تقدمه الأربعاء في المواجهة الثانية المقررة على أرضه، قبل الانتقال الى دالاس لخوض مواجهتين متتاليتين ضمن سلسلة من سبع مباريات يتأهل الفائز في أربع منها.

وفي الثانية، استغل ميامي هيت غياب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبييد بسبب إصابة بكسر في وجهه، واستهل سلسلته في الدور الثاني بفوز ثمين.

ويدين هيت بفوزه إلى البديل هيرو صاحب 25 نقطة مع سبع تمريرات حاسمة، وبام أديبايو الذي حقق "دابل دابل" مع 24 نقطة و12 متابعة.

وأنهى خمسة لاعبين في ميامي المباراة بعشر نقاط أو أكثر حيث سجل جيمي باتلر 15 نقطة مع تسع متابعات وكل من غايب فنسنت وبي جي تاكر 10 نقاط، فيما فعلها ثلاثة لاعبين فقط في صفوف سيكسرز هم توبياس هاريس (27 نقطة) وتيريز ماكسي (19) وجيمس هاردن (16 مع تسع متابعات.

وصمد سيكسرز في الشوط الأول حتى أنه أنهاه في صالحه بفارق نقطة واحدة 51-50، لكن هيت ضرب بقوة في الربعين الأخيرين 30-21 و26-20 تواليا وأنهى المباراة في صالحه.

وتقام المباراة الثانية الأربعاء في ميامي أيضا.

© 2022 AFP