الحكم بالسجن 4 سنوات على مينا مهاجم سلتا فيغو بتهمة العنف الجنسي

كريستينا كيلسير ا ف ب/ارشيف

كان مينا يلعب مع فالنسيا في وقت الحادثة قبل أن ينضم الى سلتا فيغو في 2019.

مدريد (أ ف ب) – حُكم على سانتي مينا، مهاجم سلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، الاربعاء بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة العنف الجنسي، ما أدى الى ايقافه مؤقتًا من قبل النادي.

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بموجب الحكم، لن يتمكن مينا من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها لأقل من 500 مترًا لمدة 12 عامًا.

ووجهت المحكمة للاعب تهمة "العنف الجنسي" وليس "الاعتداء الجنسي" وهي فئة تشمل الاغتصاب وتتطلب إثباتًا للترهيب أو العنف بموجب قانون العقوبات الإسباني. وكانت النيابة التي طالبت بسجن اللاعب لثماني سنوات، اتهمت مينا بارتكاب "اعتداء جنسي".

وأعلن محامو اللاعب أنهم استأنفوا الحكم.

وتمت تبرئة دافيد غولدار، صديق مينا الذي يلعب مع إيبيسا في الدرجة الثانية، بعد اتهامه بالتواطؤ.

واتهمت المرأة مينا باغتصابها في كارافان (شاحنة تخييم) في حزيران/يونيو 2017 في بلدة موخاكار جنوب شرق إسبانيا حيث كان مينا يقضي إجازة مع غولدار.

وأعلن سلتا فيغو الأربعاء أنه "استبعد مؤقتًا" مينا من الفريق و"فتح إجراءات تأديبية لتوضيح مسؤولياته في ضوء الحكم".

وقال سلتا إن النادي "يحترم حق اللاعب في الدفاع عن نفسه لكنه ملزم باتخاذ الإجراءات في ضوء الأحداث التي تسيء إلى صورة النادي وتهاجم قيمه بشكل مباشر، ويؤكد مرة أخرى إدانته المطلقة للجريمة المحددة في الحكم القضائي".

كان مينا يلعب مع فالنسيا في وقت الحادثة قبل أن ينضم الى سلتا في 2019.

© 2022 AFP