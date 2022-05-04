بطولة اليونان: أولمبياكوس يتوج بلقبه الـ47

ميغل ميدينا اف ب/ارشيف

جماهير اولمبياكوس اليوناني في مباراة ضد يوفنتوس الايطالي في دوري ابطال اوروبا في تورينو في 27 ايلول/سبتمبر 2017.

سالونيكي (اليونان) (أ ف ب) – ضمن أولمبياكوس لقب بطل الدوري اليوناني لكرة القدم للمرة السابعة والأربعين في تاريخه بفوزه على مضيفه باوك سالونيك 2-1 الأربعاء في المرحلة السادسة من الدور الفاصل (الثانية والثلاثون).

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وعزز أولمبياكوس موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة بفارق 16 نقطة أمام باوك سالونيك قبل أربع مراحل من انتهاء الموسم.

وتصدر أولمبياكوس الدوري العادي (26 مرحلة) برصيد 65 نقطة بفارق 12 نقطة أمام باوك، ثم تسيّد الدور الفاصل الذي يشهد مشاركة الأندية الستة الأولى في الترتيب حيث كسب ثماني نقاط في ست مباريات مقابل خمس نقاط لباوك.

وقلب أولمبياكوس تخلفه في الشوط الأول بهدف للنمسوي توماس مورغ (10)، إلى فوز بهدفين للاعب الوسط البرتغالي روني لوبيش (51) والمدافع المولدافي أوليغ ريابسيوك (62).

وهو اللقب الثالث تواليًا لأولمبياكوس معززًا رقمه القياسي في عدد الألقاب في نهاية موسم شهد العديد من الحوادث ومقتل مشجع شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في شباط/فبراير الماضي في ثيسالونيكي.

© 2022 AFP