تصفيات مونديال 2022: الملحقان الدوليان على استاد أحمد بن علي

غابريال بويس ا ف ب

الدوحة (أ ف ب) – سيقام الملحقان الدوليان المؤهلان لمونديال قطر 2022 في كرة القدم بين البيرو والفائز بين الإمارات وأستراليا وبين كوستاريكا ونيوزيلندا في 13 و14 حزيران/يونيو المقبلين على استاد أحمد بن علي، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) الأربعاء.

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وقال فيفا "تنطلق المباراتان الفاصلتان لتصفيات كأس العالم العابرة للقارات يومي 13 و14 يونيو/ حزيران 2022 في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي... على أرضية استاد أحمد بن علي".

وقبل الملحقين، يتواجه منتخبا الإمارات وأستراليا في السابع من حزيران/يونيو على الاستاد عينه، لتحديد خامس القارة الآسيوية الذي سيواجه البيرو خامسة أميركا الجنوبية.

ويتأهل الفائز من مباراة البيرو وأستراليا/الإمارات في 13 حزيران/يونيو لمجموعة رابعة تضم فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، أما الفائز بين كوستاريكا رابعة تصفيات كونكاكاف ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا في 14 حزيران/يونيو فيتأهل لمجموعة خامسة تضم ألمانيا وإسبانيا واليابان.

وبالاضافة الى الملحقين الدوليين، تبقى بطاقة عالقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بين الفائز في مباراة ويلز واسكتلندا/أوكرانيا في 1 و5 حزيران/يونيو.

وكان استاد أحمد بن علي الذي يتميز بتكنولوجيا التبريد قد افتُتح في 18 كانون الأول/ديسمبر 2020 بمناسبة نهائي كأس الأمير، واستضاف أخيراً أربع مواجهات من كأس العرب 2021، فضلاً عن استضافته المستمرة لنادي الريان القطري.

وستُقام ست مباريات من دور مجموعات في كأس العالم على استاد أحمد بن علي، بالإضافة إلى إحدى مباريات دور الـ16، في المونديال الأول في الشرق الأوسط الذي ينطلق في 21 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

© 2022 AFP