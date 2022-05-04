دورة مدريد: التونسية جابر تُقصي هاليب وتبلغ نصف النهائي

أوسكار دل بوسو ا ف ب

مدريد (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابرK المصنفة عاشرة عالمياًK نصف نهائي دورة مدريد للألف على الملاعب الترابية، بفوزها على الرومانية سيمونا هاليب الأربعاء 6-3 و6-2.

إعلان اقرأ المزيد

ونجحت جابر (27 عاماً)، أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات في العالم، في إقصاء هاليب حاملة اللقب مرتين في 2016 و2017 والمصنفة أولى عالمياً سابقاً.

وهذه أوّل مرة هذه السنة تبلغ جابر نصف نهائي إحدى بطولات الالف والثانية في مسيرتها بعد إنديان ويلز الخريف الماضي.

وتلتقي جابر، أعلى مصنفة متبقية في الدورة، في نصف النهائي الفائزة بين الأميركية أماندا أنيسيموفا والروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا.

قالت جابر بعد فوزها "اللعب ضد سيمونا ليس سهلاً أبداً، هي بطلة كبيرة، كانت المصنفة أولى عالمياً، متوجة في بطولات كبرى".

تابعت اللاعبة التي عانت اصابة في ظهرها مطلع السنة "كنت أكثر شراسة هذه المرة، وأفضل جسدياً على ارض الملعب. ساعدتني كراتي القريبة من الشبكة اليوم. أنا سعيدة لأسلوبي اليوم، وآمل الاستمرار على هذا المستوى".

وهو الفوز الـ31 لجابر في مدريد، لتقف على بُعد فوز واحد من معادلة رقم التشيكية بترا كفيتوفا.

وما زالت التونسية تبحث عن لقبها الثاني بعد تتويجها في دورة برمنغهام الإنكليزية على العشب العام الماضي، عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

وكان اللقاء الرابع بين جابر وهاليب (21 عالمياً) لكن الأول على الملاعب الترابية، فعادلت التونسية 2-2.

وكانت جابر قد ثأرت من السويسرية بيليندا بنتشيتش واقصتها من الدور السابق، بعد سقوطها أمامها الشهر الفائت في نهائي دورة تشارلستون الأميركية.

ولدى الرجال، في احدى بطولات الماسترز ألف نقطة، تأهل الالماني ألكسندر زفيريف الثاني وحامل لقب 2018 و2021 إلى دور الـ16 بفوزه على الكرواتي مارين تشيليتش 4-6 و6-4 و6-4.

وحسم الالماني البالغ 25 عاماً المباراة في ساعتين و17 دقيقة، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الأميركي سيباستيان كوردا الثلاثين أو الإيطالي لورنتسو موزيتي الثالث والستين.

كما خرج النروجي كاسبر رود المصنف خامساً أمام الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (9-7) و2-6 و6-4، فيما تغلب البريطاني دانيال إيفانز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت السابع عشر 6-3 و5-7 و7-6 (7-2).

© 2022 AFP