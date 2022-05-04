دوري "أن بي ايه": مورانت يتعملق أمام غولدن ستايت وبوسطن يعادل الكفة مع ميلووكي

جاستن فورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ممفيس غريزليز جا مورانت يسدد ويسجل في سلة غولدن ستايت ووريرز خلال لقاء الفريقين في نصف نهائي المنطقة الغربية على ملعب "فيدإكس فوروم" في 3 نيسان/أبريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – فرض جا مورانت نفسه نجماً للمباراة الثانية بين فريقه ممفيس غريزليز وغولدن ستايت ووريرز بتسجيله 47 نقطة وقيادته للفوز 106-101 فارضاً التعادل 1-1 في نصف نهائي المنطقة الغربية للأدوار الإقصائية ("بلاي أوف") دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين حقق بوسطن سلتيكس فوزاً كبيراً على حامل اللقب ميلووكي باكس 109-86 ليتساوى معه 1-1 في نصف نهائي الشرقية.

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وبعد يومين من اخفاقه في قيادة غريزليز للفوز في مباراته الأولى بسبب خطأ في السير بالكرة، عوض مورانت بعدما تعملق أمام مضيفه وأمطره بالسلات من كافة الاتجاهات إن كان من المسافة القريبة أو من الرميات الثلاثية وفي الأوقات الحاسمة، مسجلاً النقاط الـ 15 الأخيرة لفريقه في الدقائق الأربع الأخيرة من عمر المباراة.

وأضاف مورانت إلى رصيده الهجومي 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

عبّر مورانت عما يختلجه من شعور بعد الخسارة الأولى، قائلاً "لقد فكرت كثيراً في هذه الخسارة وحقيقة أنني فشلت في اللعبة الحاسمة".

وأضاف "كان هذا الفوز ضرورياً. أخذت على عاتقي (المباراة) لتحقيق الفوز. فريق مثل غولدن ستايت لا يخرج أبداً من أجواء المباراة، لذا توجب علينا الحفاظ على وتيرتنا والضغط خلال 48 دقيقة".

وتلقى غولدن ستايت ضربة موجعة اذ بعد 3 دقائق من صافرة البداية تعرض لاعبه غاري بايتون لكسر في مرفقه الأيسر بعد خطأ خطير من ديلون بروكس طُرد على اثره، في حين تدخل الطاقم الطبي للفريق الزائر لمعلاجة بالغرز الجفن الأيمن لدرايموند غرين الذي أنهى اللقاء مع 6 نقاط فقط إلى 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة.

في المنطقة الشرقية، نجح بوسطن بعد 48 ساعة من خسارته المباراة الأولى في استعادة المبادرة أمام ضيفه حامل اللقب باكس بفضل الثنائي جايلن براون وجايسون تاتوم الذي سجل 59 نقطة معاً، فحقق الأوّل 30 نقطة والثاني 29.

وردّ بوسطن سريعاً على خسارته المؤلمة وذلك رغم غياب أفضل مدافع في صفوفه ماركوس سمارت جراء تعرضه لاصابة في فخذه، بفضل دفاع محكم للحدّ بأقصى درجات ممكنة من خطورة "العملاق" اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الذي اكتفى في الشوط الأوّل بتسجيل 5 نقاط فقط حيث نجح في رميتين فقط من أصل 12، في حين تقدم بوسطن بفارق 25 نقطة (65-40).

ورغم عودة أنتيتوكونمبو إلى أجواء اللقاء في الربع الثالث بتسجيله 18 نقطة (أنهى المباراة مع 28 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاسمة)، لم يجد المساندة من رفاقه اذ اكتفى جرو هوليداي بـ 19 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

وتزامناً مع دفاعه الصلب، أرهق بوسطن ضيفه هجومياً وعكس براون نجاعته مع تسجيله 25 نقطة من اجمالي حصاده في الشوط الأوّل إضافة إلى 9 تسديدات ناجحة من أصل 10.

© 2022 AFP