مؤشرات في جنوب أوكرانيا إلى أن القوات الروسية جاءت لتبقى

أندري بورودولين ا ف ب/ارشيف

صورة التقطت خلال جولة إعلامية نظمها الجيش الروسي تظهر جنودا روسا في أحد شوارع بيرديانسك، في 30 نيسان/أبريل 2022

بيرديانسك (أوكرانيا) (أ ف ب) – تحلق طائرة عسكرية روسية في سماء مدينة بيرديانسك بجنوب أوكرانيا لكن لا أحد يعيرها اهتماما كبيرا. فهي "واحدة من طائراتنا ولا داع للقلق" على ما تقول سيدة جالسة على مقعد في ساحة صغيرة بعد ظهر يوم مشمس.

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سيطرت القوات الروسية على هذه المدينة الساحلية المطلة على بحر آزوف في الأيام الأولى للحملة العسكرية التي تشنها في أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير، من دون مقاومة تذكر.

في الأسابيع التي تلت ذلك قُطعت المدينة عن باقي أنحاء البلاد في وقت تخوض قوات موسكو والانفصاليون الموالون لروسيا معارك للسيطرة على مساحات من شرق وجنوب أوكرانيا.

تمكن مراسلو فرانس برس من زيارة بيرديانسك وكذلك ميليتوبول الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر غربا، في إطار جولة إعلامية نظمها الجيش الروسي.

وترتدي السيطرة على هاتين المدينتين أهمية استراتيجية حيوية بالنسبة لروسيا، فهما تشكلان إلى جانب ماريوبول الواقعة إلى الشرق، جزءا من ممر بري يربط الأراضي الروسية بالقرم، شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود والتي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.

أقامت موسكو في المدينتين إدارتين محليتين كلفتا إعادة الحياة إلى طبيعتها نوعا ما، وهو ما تعترفان به علنا، ووضع أسس مستقبل مع روسيا.

وقال رئيس الإدارة الجديدة في بيرديانسك ألكسندر ساولنكو، للصحافيين في المدينة "نحن في مرحلة انتقالية، من أوكرانيا إلى روسيا".

أضاف "نرى مستقبلنا مع روسيا".

وقد اتُخذت بالفعل بعض الإجراءات مثل خطط يتم إعدادها لبدء دفع رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد بالروبل الروسي بدلا من العملة الأوكرانية، الهرفنيا.

- مدينة مقسمة -

في ميليتوبول ارتفعت لافتة شيوعية فوق ساحة النصر بوسط المدينة، وصدحت أناشيد وطنية من الحقبة السوفياتية من مكبرات للصوت ثُبتت على شاحنة عسكرية.

لم ير مراسلو فرانس برس أي آثار للمعارك أو الدمار في المدينتين، على نقيض صارخ للمشهد المروع في ماريوبول، التي تبعد 70 كلم فقط إلى شرق بيرديانسك.

قالت زفيتلانا كليموفا البالغة 38 عاما، والعاملة السابقة في محطة وقود في بيرديانسك "جميع القوات (الأوكرانية) غادرت المدينة". وأضافت "لو بقيت (القوات) لأصبحت (المدينة) مثل ماريوبول".

وعبر العديد من الأهالي عن ارتياحهم لأن المدينة لم تلق مصير ماريوبول، بل أن البعض أبدوا حماسة للوجود الروسي.

وقال فالري بردنيك (72 عاما) عامل المرفأ السابق ذي الشارب الأشيب الكبير، "عندما سمعت (نبأ وصول الروس) غمرتني السعادة وأدمعت عيناي".

ورأى أن مدنا أخرى في أوكرانيا، مثل العاصمة الإقليمية الجنوبية زابوريجيا أو خاركيف في شمال الشرق، "يجب أن تصبح روسية".

ومع دوريات عسكرية روسية تجوب الشوارع وأحيانا تتنصت إلى الأحاديث، من الصعب تخيل أي شخص يعبر عن معارضة لتواجد قوات موسكو.

لكن كانت هناك مؤشرات على أن ليس كل شخص في بيرديانسك لديه حماسة بردنيك. فقد أقر ساولنكو بأن عدد سكان المدينة تراجع من 100 ألف قبل بضعة أشهر إلى ما بين 60 ألف و70 ألف.

في ميليتوبول "المدينة مقسمة" على ما تقول إيلينا المعلمة البالغة 38 عاما وهي تمشي في الشوارع واضعة نظارة شمسية وقرطا على شكل صليب في أذن واحدة.

وتضيف "البعض سعداء والبعض ينتقدون الوضع".

ومن المعروف أن القوات الروسية اعتقلت رئيس بلدية ميليتوبول واحتجزته لبضع أيام في آذار/مارس قبل أن يغادر المدينة في نهاية المطاف.

وقال مواطن آخر في ميليتوبول إن العديد من التظاهرات الرافضة للوجود الروسي خرجت في فترات سابقة لكنها توقفت الآن.

ترفيه وأعراس

وتحضر ماريوبول بقوة في أذهان الجميع هنا. أولغا تشيرنينكو (50 عاما) واحدة من آلاف الأهالي الذين فروا من بيرديانسك.

فرت تشيرنينكو في نهاية آذار/مارس وتقيم حاليا في مبنى كان مركزا للشباب الشيوعي سابقا. في إحدى الغرف المشتركة يعرض جهاز تلفزيون بثا لقناة إخبارية روسية على مدار الساعة.

وتأمل هذه المرأة "العودة إلى الديار بحلول الخريف" إذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على كامل ماريوبول. وتعتقد أن بيرديانسك فعلت الشيء الصحيح ب"الاستسلام من دون قتال".

تضيف "إذا أردنا الحفاظ على الأرواح لا يمكن القتال في المدينة".

وقد تبدو بيرديانسك وميليتوبول هادئتين لكن الطوابير أمام البنوك ومكاتب الصيرفة تذكر بأن الوضع بعيد عن كونه طبيعيا.

وقالت كليموفا "لا توجد أموال نقدية، آلات البنوك لا تعمل" معبرة عن أملها في أن "تساعد روسيا في دفع امتيازات ومعاشات".

وتسعى سلطات المدينتين إلى جذب المواطنين بإعادة الحياة إلى طبيعتها قدر الإمكان.

في ميليتوبول تابع الصحافيون مراسم افتتاح حلقة تزحلق قام خلالها عدد قليل من الأشخاص بالتزحلق وتوقفوا فور توقف التصوير.

في بيرديانسك زار الصحافيون مكتبا للزواج أقيمت فيه حفلات أعراس للمرة الأولى منذ شهر.

فجأة سمع دوي تلته أصوات مفرقعات وتطايرت القصاصات الورقية الملونة، لكن أحدا لم يخف.

© 2022 AFP