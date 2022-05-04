مقتل عشرة جنود بورونديين على الأقل في هجوم على معسكر للاتحاد الإفريقي في الصومال

مصطفى عبدي ا ف ب/ارشيف

نيروبي (أ ف ب) – قتل ما لا يقل عن عشرة جنود بورونديين في هجوم شنه إسلاميون متطرفون من حركة الشباب على معسكر لقوات الاتحاد الإفريقي في الصومال على ما أعلن الجيش البوروندي الأربعاء في أول حصيلة لهذا الاعتداء من مصدر رسمي.

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لم تصدر السلطات الصومالية بعد حصيلة بالضحايا، ولا الاتحاد الإفريقي. واكتفى الطرفان في بيان بالتنديد بالهجوم الذي شن على موقع متقدم لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية (أتميس) يشرف عليه جنود بورونديون قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومترا شمال شرق مقديشو.

وأعلنت هيئة أركان الجيش البوروندي في بيان عبر تويتر "سقط عشرة قتلى في صفوف الكتيبة البوروندية وفقد خمسة وجرح 25".

لكن مصدرين عسكريين بورونديين أفادا وكالة فرانس برس الأربعاء عن حصيلة من 45 قتيلا ومفقودا.

وقال مصدر عسكري بوروندي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن "الحصيلة الاولية هي 45 قتيلا أو مفقودا من بينهم قائد كتيبة" فيما أكد مصدر ثان هذه الأعداد.

وفي تغريدات مختلفة نددت بعثات الأمم المتحدة ودول غربية عدة في الصومال الأربعاء بالهجوم الذي أعلنت حركة الشباب الإسلامية المتطرفة الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه. وتحارب حركة الشباب الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية.

وتضم بعثة أتميس نحو 20 ألف عسكري وشرطي ومدني من دول إفريقية وقد حلت رسميا في الأول من نيسان/أبريل مكان قوة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال (أميصوم) بهدف إعادة الاستقرار إلى البلاد في مواجهة تمرد حركة الشباب، بحلول نهاية العام 2024.

ثمن باهظ

شن الهجوم قرابة الساعة الخامسة صباحا (الساعة الثالثة ت غ) الثلاثاء "بواسطة سيارات مفخخة وانتحاريين ورجال مدججين بالسلاح" على ما أفادت هيئة أركان الجيش البوروندي متحدثة عن "معارك عنيفة" و"أضرار من الجانبين".

وروى أحد سكان المنطقة ودعى يليوو معلم لوكالة فرانس برس "هاجم الشباب القاعدة في الصباح الباكر وقعت انفجارات وتبادل لإطلاق النار من أسلحة اوتوماتيكية. غادر البورونديون القاعدة لدخول بلدة سيل باراف قبل أن تأتي مروحيات لتوفير إسناد جوي".

ويشارك الجيش البوروندي في قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال منذ بداياتها في العام 2007 ويوفر حاليا 4500 جندي في قوة أتميس. وهي تدفع الثمن غاليا في مواجهة حركة الشباب.

وخسرت بوروندي الواقعة في منطقة البحيرات العظمى عشرات الجنود العام 2011 في معارك داخل مقديشو وفي محيطها.

في العام 2015 أدى هجوم على قاعدة لقوة أميصوم يديرها عسكريون بورونديون في بلدة ليغو في جنوب غرب الصومال إلى سقوط نحو خمسين قتيلا على ما ذكرت مصادر عسكرية غربية.

اقتراع رئاسي منتظر

طردت قوة أميصوم حركة الشباب من مدن البلاد الرئيسية ومنها مقديشو العام 2011 لكن المتطرفين لا يزال لهم وجود كبير في مناطق ريفية شاسعة.

وفي الأشهر الأخيرة كثفت حركة الشباب هجماتها فيما تستعد الصومال التي تعاني من عدم استقرار مزمن لتنظيم انتخابات رئاسية تأخر موعدها لأكثر من سنة.

والأسبوع الماضي انتخب البرلمانيون رئيسي مجلسي البرلمان ما يشكل المرحلة الأخيرة قبل انتخاب رئيس جديد من قبل النواب واعضاء مجلس الشيوخ بموجب نظام اقتراع غير مباشر معقد.

والأربعاء شكل البرلمان لجنة من 11 عضوا مكلفة التحضير للاقتراع.

© 2022 AFP