إيلون ماسك جمع أكثر من 7 مليارات دولار لتمويل شراء تويتر

سوزان كورديرو ا ف ب/ارشيف

إيلون ماسك في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية في السابع من نيسان/ابريل 2022

سان فرانسيسكو (أ ف ب) – أكد إيلون ماسك أنه ضمن مبلغ 7,14 مليارات دولار لتمويل شراء تويتر ذاكرا بين المستثمرين لاري إيليسون أحد مؤسسي شركة "اوراكل" ورجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

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وفي وثيقة رفعها الأربعاء إلى الهيئة الناظمة للبورصة الأميركية SEC ذكر ماسك صاحب شركتي تيسلا وسبايس اكس ما مجموعه 19 مستثمرا وافقوا على المساهمة في شراء شبكة التواصل الاجتماعي هذه.

وسيساهم الملياردير لاري إيليسون الذي شارك في تأسيس مجموعة "اوراكل" للمعلوماتية، بمليار دولار.

ومن بين كبار المساهمين صندوق الاستثمارات "سيكويا كابيتال" (800 مليون دولار) وفاي كابيتال (700 مليون) فضلا عن منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" (500 مليون دولار).

أما الأمير الوليد بن طلال فسيضع بالتصرف نحو 35 مليون سهم يملكها في تويتر ما أن تنجز عملية البيع من أجل المحافظة على مشاركة في رأسمال الشركة التي يريد ماسك سحبها من التداول في بورصة نيويورك.

وتبلغ قيمة هذه الأسهم حوالى 1,9 مليار دولار بسعر الشراء الذي اقترحه ماسك وهو 54,20 دولارا للسهم الواحد.

وكان الأمير الوليد بن طلال اعتبر عرض ماسك في البداية غير كاف مقارنة ب"القيمة الفعلية لتويتر".

وغرد الأمير السعودي الخميس "من الرائع التواصل معك يا صديقي +الجديد+ إيلون ماسك". وأضاف "اظن انك ستكون رئيسا ممتازا لتويتر من أجل تفعيل قدرتها الهائلة إلى أقصى الحدود".

وستسمح هذه المساهمات المالية لماسك أغنى أغنياء العالم، بخفض قيمة القرض من مصرف مورغن ستانلي ومن مؤسسات مالية أخرى من 12,5 مليار دولار إلى 6,25 مليارات.

وقال ماسك للهيئة الناظمة إنه سيواصل البحث عن مصادر تمويل أخرى لدى مساهمين في تويتر من بينهم مؤسس هذه المنصة ورئيسها السابق جاك دورسي.

© 2022 AFP