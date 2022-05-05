بنك انكلترا يرفع الفائدة إلى 1% لمواجهة التضخم ويتوقع انكماشا للاقتصاد

ستيفاني رينولدز ا ف ب/ارشيف

مشهد عام للاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن في 25 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – رفع بنك إنكلترا الخميس الفائدة الرئيسية بربع نقطة لتصل إلى 1% لمواجهة التضخم في المملكة المتحدة الذي ترجح ارتفاعه فوق 10% في الفصل الرابع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ما سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد.

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وهذه المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها بنك إنكلترا رفع الفائدة الى1%، في أعلى مستوى منذ 2009.

واعلن بنك انكلترا في محضر اجتماعه أن "الضغوط التضخمية العالمية زادت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا" وستنعكس على الاسر البريطانية في تشرين الأول/أكتوبر مع ارتفاع أسعار الكهرباء ما سيساهم في زيادة التضخم إلى 10 %في الفصل الرابع.

وحذرت المؤسسة المالية الخميس من أنها تتوقع انكماش إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع، وكذلك انكماش الاقتصاد بنسبة 0,25% في عام 2023.

أمس رفع لاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة 0,5 نقطة في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل في البلاد في غضون أربعة قرون، ويتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوهما.

© 2022 AFP