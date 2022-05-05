ثلاثة قتلى على الأقلّ بهجوم في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل

Ahmad GHARABLI, أحمد غرابلي ا ف ب/ا ف ب

عناصر من أجهزة الأمن والإسعاف الإسرائيلية في مكان وقوع هجوم في مدينة إلعاد بوسط الدولة العبرية في 5 أيار/مايو 2022.

القدس (أ ف ب) – سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وأربعة جرحى في هجوم وقع في مدينة إلعاد بوسط إسرائيل مساء الخميس تزامناً مع إحياء الدولة العبرية ذكرى تأسيسها، بحسب ما أفاد مسعفون.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت نجمة داود الحمراء، منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إنّ اثنين من الجرحى حالهما حرجة والاثنين الباقيين جروحهما متوسطة الخطورة.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها الدولة العبرية في الأسابيع الأخيرة وشنّها فلسطينيون أو عرب إسرائيليون.

من جهتها اكتفت الشرطة الإسرائيلية بإصدار بلاغ أوّلي أكّدت فيه وقوع الهجوم وتسبّبه بإصابات، لكنّها لم تحدّد ملابساته ولا هوية منفّذيه.

والغالبية العظمى من سكان إلعاد ينتمون إلى طائفة الحريديم اليهودية الأصولية.

وكانت بني براك، وهي بدورها مدينة غالبية سكّانها من الحريديم وتقع على غرار إلعاد في ضاحية مدينة تل أبيب الساحلية، هدفاً لهجوم مماثل في آذار/مارس.

ومنذ 22 آذار/مارس شهدت مدن إسرائيلية مختلفة سلسلة هجمات أسفرت عن سقوط 15 قتيلاً، بينهم شرطي من عرب إسرائيل وأوكرانيان. ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا هجوم الخميس.

ونفّذ اثنان من هذه الهجمات الدامية في منطقة تل أبيب فلسطينيون.

وخلال الفترة نفسها قُتل ما مجموعه 27 فلسطينياً وثلاثة من عرب إسرائيل، من بينهم منفّذو هجمات وآخرون قتلوا بأيدي القوات الإسرائيلية خلال تنفيذها عمليات في الضفة الغربية.

وبدأت إسرائيل مساء الأربعاء إحياء ذكرى تأسيسها في 14 أيار/مايو 1948 والذي يصادف هذه السنة وفقاً للتقويم العبري الخامس من أيار/مايو (يبدأ اليوم في الديانة اليهودية عند غروب الشمس وليس عند شروقها).

أما الفلسطينيون فيحيون من جهتهم في 15 أيار/مايو من كلّ عام ذكرى النكبة.

© 2022 AFP